مرصد الختم الفلكي يوثق ولادة نجم جديد داخل "السديم الثلاثي"

ابوظبي - سيف اليزيد - تمكن مرصد الختم الفلكي في صحراء أبوظبي من التقاط صورة فلكية دقيقة لغبار وغاز كوني يُعرف باسم "السديم الثلاثي - Trifid Nebula – M20"، وذلك بعد جلسة تصوير استمرت 11 ساعة متواصلة، ليعكس المشهد الفلكي أحد أبرز وأجمل السدم في سماء الصيف.

ويقع السديم في كوكبة القوس على بعد 4100 سنة ضوئية من الأرض، ويبلغ قطره نحو 42 سنة ضوئية، ويُعرف باسم "السديم الثلاثي" لظهوره مقسماً إلى ثلاثة فصوص بفعل الغبار الداكن الذي يقع أمامه، كما يظهر بوضوح في الصورة الملتقطة.

وتُظهر الصورة نافورة نجمية تتدفق من إحدى السحب الغازية في قلب السديم على شكل "قرنين"، وهي نتيجة ولادة نجم جديد داخل السحابة، حيث تدفع طاقته المنطلقة الغازات المحيطة به إلى الخارج، في مشهد سماوي يعكس بداية حياة نجم في مجرتنا، ويبلغ طول هذه النافورة نحو ثلاثة أرباع سنة ضوئية.

وتم استخدام تلسكوب قطره 14 إنش مزود بكاميرا أحادية اللون في تصوير هذا المشهد، وجرت عملية التصوير على مدى 11 ساعة، تضمنت 213 صورة، مدة كل منها ثلاث دقائق، في موقع سجل مستوى تلوث ضوئي “Bortle 6”.

كما تم استخدام ثلاثة مرشحات رئيسية خلال التصوير، شملت الهيدروجين "76 صورة، بمجموع 3.8 ساعة"، والأكسجين "55 صورة، بمجموع 2.8 ساعة"، والكبريت "82 صورة، بمجموع 4.1 ساعة".