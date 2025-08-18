"محكمة أم القيوين" تطلق مبادرة العودة إلى المدارس

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت محكمة أم القيوين الاتحادية الإبتدائية، مبادرة "العودة إلى المدارس" المجتمعية، بالتعاون مع عدد من المؤسسات والشركات الداعمة وذلك في إطار عام المجتمع.



وتهدف المبادرة إلى دعم الطلبة القصر وأسرهم في الاستعداد للعام الدراسي الجديد من خلال توفير خصومات حصرية على المستلزمات الدراسية، وذلك لتخفيف الأعباء المالية على الأسر، وتمكين الطلبة من بدء عامهم الدراسي بروح إيجابية.

وأكدت المحكمة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطتها لتعزيز المسؤولية المجتمعية وتحقيق الرعاية الشاملة للفئات المشمولة، فيما عبرت الأسر عن شكرها وامتنانه على هذه المبادرة التي أسهمت في تلبية احتياجات أبنائهم الدراسية، وعكست حرص المحكمة على التواصل الاجتماعي مع المستفيدين من خدماتها.

وتعد هذه المبادرة واحدة من سلسلة مبادرات مجتمعية تنفذها المحكمة خلال عام المجتمع، بهدف تعزيز الأثر الاجتماعي للمؤسسات القضائية وتفعيل دورها في خدمة مختلف فئات المجتمع، لاسيما الفئات التي تحتاج إلى دعم إضافي في محطات حياتية مهمة مثل بداية العام الدراسي.