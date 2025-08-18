سلطان بن أحمد: مدينة الفنون والثقافة صرح عظيم

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أمس، دار الأوبرا في مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة في جمهورية مصر العربية والتي تعد أكبر الصروح الثقافية والفنية في الشرق الأوسط.

وتجول سموه في أروقة المبنى، وشاهد ما يحويه من تصاميم فريدة ورسومات يدوية تاريخية، وتعرف على مرافقه التي تضم قاعات مسرح الأوبرا ومسرح الموسيقى ومسرح الدراما، وغرف التدريب وغرف الكواليس. وتتسع القاعة الرئيسة لـ 2200 شخص، وهي مبنية على 4 مستويات ومهيأة لاستقبال العروض العالمية، مثل عروض الأوركسترا والباليه الإيقاعي والأوبرا والسيرك العالمي، وتحوي برجين متحركين لتوفير مساحة إضافية. وشاهد سمو نائب حاكم الشارقة قاعة الموسيقى التي تسع لـ 1200 مشاهد على ثلاثة مستويات ومصممة بأعلى المواصفات والمعايير العالمية، ومزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة التي تساعد فِرق الأوركسترا المشاركة، إضافة إلى آلة «الأورغن» المزودة بـ4044 أنبوباً موسيقياً لعزف كل أنواع الموسيقى، واستخدام تقنية امتصاص الأصوات العالية غير الموسيقية.

وعرج سموه على قاعة الدراما التي تتسع لـ 650 شخصاً، والمبنية على مستويين اثنين ومهيأة لتقديم العروض الدرامية والمسرح و«التوك شو» وتعرف على أحدث الأجهزة التكنولوجية المتطورة المستخدمة في القاعة، مثل الترجمة لعدة لغات، والبث الذاتي للحفلات والفعاليات في القنوات الفضائية، إضافة إلى تكنولوجيا تقنيات الصوت والضوء.

وخط سموه كلمات في كتاب كبار الزوار للدار جاء فيها: «تشرفت بزيارة مدينة الفنون والثقافة، كل الشكر والتقدير لجميع القائمين على هذا الصرح الثقافي العظيم» وتبادل سموه والجانب المصري الدروع التذكارية والتقطوا الصور الجماعية.