مركز جامع الشيخ زايد الكبير يستقبل 4.3 مليون زائر في النصف الأول من العام

ابوظبي - سيف اليزيد - سجل مركز جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2025 إقبالاً كبيراً، حيث استقبل أكثر من 4,346,831 ضيفاً، محققاً زيادة بنسبة 5% على ما حققه في النصف الأول من العام الماضي، في تأكيد جديد على مكانة الجامع كوجهة دينية وثقافية رائدة على مستوى العالم.

وتوزعت أعداد الضيوف بين 1,948,482 من المصلين والمفطرين، و2,355,165 زائراً من مختلف الجنسيات، إضافة إلى 43,184 مستخدماً للممشى الرياضي التابع للمركز.

وبلغ عدد المصلين في صلوات الجمعة 127,672 مصلياً، و346,671 مصلياً في الصلوات اليومية، و575,372 أدوا الصلوات خلال شهر رمضان وعيد الفطر المباركين، وسُجّل أعلى عدد للمصلين في تاريخ الجامع في ليلة 27 رمضان، الموافق 25 مارس 2025، حيث صلى في الجامع 72,710 مصلياً، أدى 11,483 مصلياً منهم صلاة التراويح، فيما أحيا 61,050 مصلياً صلاة التهجد في أجواء حفتها السكينة والطمأنينة.

وضمن مشروع «ضيوفنا الصائمون»، عمل المركز بالتعاون مع مؤسسة «إرث زايد الإنساني»، وبالشراكة الاستراتيجية مع «فندق إرث»، على توزيع وجبات الإفطار والسحور، حيث قام الفندق بإعداد قرابة 2,6 مليون وجبة إفطار، وزع منها 898,767 وجبة في رحاب جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي، و442,345 وجبة في جامع الشيخ خليفة بن زايد الكبير في العين، و1,160,000 وجبة وزعت على المدن العمالية في أبوظبي، و105,935 وجبة وزعت في مناطق مختلفة من إمارة أبوظبي.

وبلغ إجمالي عدد ضيوف جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 96,497 ضيفاً، بينهم 41,385 مصلياً، منهم 12,740 مؤدياً لصلاة عيد الأضحى، و54,751 زائراً، و361 مستخدماً لممشى الجامع الرياضي، وبلغ عدد المركبات التي استخدمت مواقف المركز 988,411 سيارة.

82 % من زوار الجامع من خارج الدولة.

وأكدت الإحصائيات أن 82% من الزوار جاءوا من خارج الدولة، مقابل 18% من مواطني الدولة والمقيمين على أرضها، ما يعكس الحضور المتنامي للجامع على خريطة السياحة الثقافية العالمية.

وتصدّرت قارة آسيا قائمة الأعلى من حيث عدد الزوار بنسبة 49%، تلتها أوروبا بـ 35%، ثم أميركا الشمالية بـ 10%، بينما جاءت أفريقيا بـ 3%، وأميركا الجنوبية بـ 2%، وأستراليا بـ 1%.

أما على مستوى الدول، فقد جاءت الهند في المرتبة الأولى بنسبة 20%، تلتها الصين بـ 9%، ومن ثم روسيا بـ 8%، تلتها الولايات المتحدة الأميركية بـ 7%، ومن ثم ألمانيا بـ 4%، تلتها فرنسا بـ 3%، ومن ثم المملكة المتحدة بـ 3%، وإيطاليا بـ 3%، والفلبين بـ 3%، وبولندا بـ 3%.

جولات ثقافية وتجارب فريدة

قدّم اختصاصيو الجولات الثقافية في المركز 2,363 جولة ثقافية، تعرف الملتحقون بها على رسالة الجامع التي تقوم على قيم السلام والتسامح والتواصل الحضاري، كما استقبل المركز 826 حجزاً لوفود رسمية، من ضمنهم 196 وفداً رفيع المستوى، شملت زيارات 6 رؤساء دول، ونائب رئيس دولة، و6 رؤساء وزراء، و4 رؤساء برلمان، ونائب رئيس برلمان، و3 حكام ولايات ومناطق، و4 شيوخ وأمراء، و44 وزيراً، و16 نائب وزير، و25 سفيراً وقنصلاً، إلى جانب 52 وفداً عسكرياً، و34 وفداً من جهات رسمية متنوعة.

خدمات فريدة.

ولتحسين تجربة الزائر وفر المركز أكثر من 70 سيارة كهربائية لخدمة نقل المصلين من المواقف إلى قاعات الصلاة، مع أولوية استخدامها لكبار السن وأصحاب الهمم. ووفر أكثر من 3515 مقعداً مريحاً للمصلين، بالإضافة إلى توفير أكثر من 50 كرسيّاً متحركاً لتسهيل تنقل كبار المواطنين وأصحاب الهمم داخل الجامع.

الجامع.. مدينة متكاملة بتجارب ثقافية على مدار الساعة

وحرص المركز على تقديم مجموعة من التجارب والخدمات المبتكرة التي ساهمت في زيادة عدد الضيوف، من أبرزها الجولات الثقافية العامة، وجولات «لمحات خفية من الجامع» التي تنقل الزوار عبر سيارات كهربائية مهيأة، لاستكشاف تفاصيل حصرية لم يسبق لهم التعرف عليها. كما تشمل التجارب أنشطة وخدمات متكاملة تُقدَّم بمعايير عالية، مثل «سوق الجامع»، و«الممشى الرياضي»، والجولات الثقافية الليلية (سُرى) التي تتيح للزوار زيارة الجامع على مدار 24 ساعة. وقد خُصصت تجربة «سُرى» بشكل أساسي لزوار إمارة أبوظبي ودولة الإمارات ممّن لديهم وقت محدود خلال توقف رحلاتهم الدولية (الترانزيت)، أو لمن لم تتسنَّ لهم زيارة الجامع خلال ساعات الزيارة الرسمية.

ويقدم المركز أيضاً خدمة «الدِّلِيل»، وهو جهاز وسائط متعددة يتيح جولات ثقافية افتراضية بـ 14 لغة عالمية، بالإضافة إلى جولة بلغة الإشارة المصممة لفئة الصم من أصحاب الهمم، وجولات مخصصة للأطفال، مما يتيح تجربة زيارة شاملة ومستمرة على مدار الساعة.