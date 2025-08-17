ابوظبي - سيف اليزيد - إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أكدت بلدية منطقة الظفرة جاهزية مماشٍ مبردة بالرذاذ في مدينة زايد لممارسة الرياضة والتخفيف من آثار الطقس الحارة، من خلال استخدام تقنيات حديثة تعمل على خفض درجات الحرارة وتلطيف الأجواء الخارجية في موسم الصيف، كما تساعد على تشجيع السكان على ممارسة الرياضة والمساهمة في الحد من درجات الحرارة التي تقلل استخدام المرافق العامة في المدينة.

وتتميز المماشي بمواصفات تبخير المياه المبردة، بالإضافة إلى التزويد بحساسات لاستشعار الحركة مع المؤقت الزمني لضمان كفاءة التشغيل، ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة فيها.

وتتضمن المماشي مجموعة من الخدمات والمرافق التي تضفي مزيداً من الراحة للسكان والمستخدمين، حيث تتضمن جلسات عائلية، وإنارة ليلية، مما يضفي أجواءً من المتعة والبهجة، مع استخدام رشاشات المياه لتوفير رذاذ مياه مبردة، إلى جانب إمكانية ممارسة ألعاب رياضية على طول المماشي، وتوجد كذلك مواقف للسيارات.

وتحرص بلدية الظفرة على الاهتمام بالمسطحات الخضراء وتوفير متنفس طبيعي للسكان لقضاء أوقات متميزة تتسم بالمتعة والراحة والاستمتاع، وتتنوع فئات الحدائق لتشمل حدائق ترفيهية وعائلية ورياضية وتعليمية، توفر مسارات للمشي والدراجات الهوائية، وتستخدم نباتات البيئة المحلية وأشجارها، وتتضمن أيضاً عناصر جمالية كالرسومات الجدارية والإنارة التجميلية وإنارة موفرة للطاقة وأنظمة ري موفرة أيضاً للمياه.

كما أطلقت البلدية العديد من المشاريع والمبادرات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتتضمن مبادرات في مجال استدامة البيئة، وتجميل المرافق العامة بإعادة تدوير مخلفات الأشجار، ونثر بذور النباتات المحلية لإكثارها، وطحن مخلفات الأشجار كغطاء وسماد للتربة، باستخدام تقنية الرذاذ في الحدائق، وزراعة الأشجار المثمرة والنباتات المحلية، وإزالة واستبدال الأشجار ذات الاستهلاك المائي المرتفع، بالإضافة إلى توزيع شتلات النباتات المحلية وبذورها على المواطنين. كما نفذت البلدية أيضاً مبادرة «سقيا طير» لتوفير مشارب للطيور خلال فترة الصيف، وفي مجال استدامة مصادر الطاقة عملت على استبدال الإنارة التقليدية إلى LED لترشيد استهلاك الكهرباء، إلى جانب استخدام الطاقة الشمسية لإنارة المرافق.

وتهتم البلدية بالزراعة وعمليات التجميل الطبيعي وتطوير وتحسين الحدائق العامة وحدائق الحارات والشواطئ والمتنزهات، بهدف تعزيز جودة الحياة في مدن منطقة الظفرة، والمحافظة على المظهر الحضاري العام للمدن وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التجميل الطبيعي بما يتناسب مع معايير التنمية المستدامة.