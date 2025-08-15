احتمال سقوط أمطار غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم أحياناً خاصةً على المناطق الشرقية والجنوبية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى خفيف. يحدث المد الأول عند الساعة 17:48، والجزر الأول عند الساعة 10:45 والجزر الثاني عند الساعة 00:58.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفا. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:50 والمد الثاني عند الساعة 04:28، والجزر الأول عند الساعة 08:11 والجزر الثاني عند الساعة 21:31.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 47 33 70 25

دبي 46 33 65 20

الشارقة 44 33 65 20

عجمان 44 33 60 20

أم القيوين 44 33 60 20

رأس الخيمة 44 33 60 20

الفجيرة 34 31 90 65

العـين 45 34 50 15

ليوا 48 30 70 15

الرويس 43 30 75 20

السلع 43 32 75 20

دلـمـا 40 32 80 35

طنب الكبرى / الصغرى 39 32 80 35

أبو موسى 39 32 80 35.