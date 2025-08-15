3.5 مليار سجلّ طبي في منصة «ملفي» بأبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

حققت «ملفّي»، المنصّة الرائدة لتبادل المعلومات الصحّية في المنطقة، وهي مبادرة استراتيجية لدائرة الصحّة - أبوظبي تديرها شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية (ADHDS)، جزء من مجموعة M42، إنجازاً هامّاً بوصولها إلى ثلاثة ونصف مليار سجلّ طبي أو معاملة طبية مسجلة، من بينها 12.7 مليون سجل طبي للمرضى في جميع أنحاء الإمارة.

ويسلّط هذا الإنجاز الضوء على تطوّر «ملفّي» المستمرّ كمنصّة عصريّة لتبادل المعلومات الصحّية وتعزيز الابتكار والتميّز في تقديم خدمات الرعاية الصحّية.

وتواصل منصة «ملفّي» الارتقاء بكيفيّة وصول أخصّائيي الرعاية الصحّية إلى معلومات المرضى المهمّة واستخدامها. ونظراً لارتباطها بجميع منشآت الرعاية الصحّية في أبوظبي تقريباً، تدعم المنصة حاليا 53.476 مستخدماً مُصرّحاً له - بمن فيهم الأطباء والممرضون وسائر العاملين في قطاع الرعاية الصحّية - وذلك في 3.072 منشأةً صحًيةً في الإمارة.

وشهدت المنصة توسيع قدراتها وإضافة تحسينات رائدة عبر إضافة أكثر من 160 ألف تقرير من تقارير الصيدلة الجينية، ما يُوفّر معرفة مُعمّقة حول تأثير الجينات على استجابة المرضى للأدوية لتحسين الخطط العلاجية.

إضافةً إلى ذلك، فإنّ ​​نتائج الاختبارات التشخيصية الجديدة في التخصّصات الرئيسية - مثل الصحة النفسية، وطب العيون، وطب الأنف والأذن والحنجرة، وتشخيصات الجهاز التنفسي - تزوّد الأطباء برؤى أعمق من شأنها تحسّين رعاية المرضى.

وتعزز المنصة تطوراتها من خلال ميزات مثل تبادل صور الأشعة، الذي يُتيح الوصول إلى صور الأشعة من أكثر من 60 منشأة لجميع المستخدمين السريريين المُصرّح لهم، وملف مخاطر المريض المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يتنبأ بمخاطر الأمراض المزمنة والحالات الحادة. وهذه الابتكارات مجتمعةً تُبسّط سير العمل وتُحسّن عملية اتخاذ القرارات ونتائج الرعاية الصحية.

الصيدلة الجينية

وقالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: «وصول منصة «ملفي» إلى ثلاثة ونصف مليار سجلّ طبي يعدّ إنجازاً هاماً يعكس التزامنا الراسخ ببناء منظومة رعاية صحية هي الأكثر ذكاءً وكفاءة على مستوى العالم وتمكين أفراد المجتمع من التمتع بحياة صحية مديدة.

تعزيز الابتكار

قال كريم شاهين، الرئيس التنفيذي لمنصّة حلول الصحّة الرقميّة في M42: «يُعتبر هذا الإنجاز دليلاً على تضافر جهود مجتمع الرعاية الصحّية في أبوظبي والرؤية الحكيمة لدائرة الصحة - أبوظبي. انسجاماً مع رسالة M42 لتعزيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية، نلتزم في منصة «ملفّي» بربط معلومات المرضى بشكل آمن لتمكين اتخاذ قرارات مدروسة والارتقاء بمعايير الرعاية الصحّية. ومع كل ميزة وخدمة جديدة، نهدف إلى إحداث نقلة نوعية في طريقة تقديم الرعاية، وضمان نتائج أفضل للمرضى ومُقدمي الرعاية على السواء».

منظومة الرعاية الصحّية

ومع وصول ثلاثة ونصف مليار سجلّ طبي حتى اليوم، تؤدّي «ملفّي» دوراً محورياً في تعزيز منظومة الرعاية الصحّية في أبوظبي، وتوفير أساس متين للأبحاث، بدءاً من التحليلات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ووصولاً إلى العلاجات المتطوّرة.

ومع تقدّم أبوظبي في مسيرة التحوّل الرقمي، تدعم منصة «ملفّي» نمو الإمارة من خلال تقديم حلول مبتكرة تعود بالنفع على المرضى ومقدّمي الرعاية الصحّية، ما يعزّز مكانتها كمركز عالمي للابتكار في مجال الرعاية الصحية.