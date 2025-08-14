فريق الإنقاذ الإماراتي يواصل عمليات إطفاء حرائق الغابات في ألبانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - يواصل فرق الإنقاذ الإماراتي عمليات إطفاء الحرائق المشتعلة في مواقع متفرقة في غابات جمهورية ألبانيا لليوم الرابع على التوالي بالمتابعة والتنسيق مع الجانب الألباني.

ويبذل فريق الإنقاذ الإماراتي قصارى جهده للتعامل مع الحرائق، مع استمرار المراقبة الميدانية لمواقع الحرائق لضمان إخماد الحرائق ومنع تجدد النيران، رغم الصعوبات التي تواجه الفريق ومنها ارتفاع درجات الحرارة.

وكان الفريق باشر عملية إطفاء الحرائق من غابات قرامش والمناطق المجاوره لها من يوم الاثنين الماضي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بدعم جهود إطفاء حرائق الغابات في جمهورية ألبانيا، حيث يستخدم الفريق أحدث المعدات اللازمة في عملية الإطفاء بكل اقتدار وكفاءة.

ولا تزال الاجتماعات بين فريق الإنقاذ الإماراتي والمسؤولين الألبانيين مستمره للوقوف أولا بأول على الوضع الراهن ومتابعة الوضع عن كثب للحرائق ووضع الخطط لتسريع عملية الإطفاء.