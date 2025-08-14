التهاب الأنف التحسسي الأسباب، الأعراض وطرق العلاج الحديثة

ابوظبي - سيف اليزيد - د.مصطفى عنتر - أخصائي جراحة الأنف والأذن والحنجرة - ميديكلينيك اليحر



نظرة عامة على التهاب الأنف التحسسي

يشير مصطلح "التهاب الأنف" إلى التهاب الممرات الأنفية. يمكن أن يسبب هذا الالتهاب مجموعة متنوعة من الأعراض المزعجة، بما في ذلك العطاس، والحكة، واحتقان الأنف، وسيلان الأنف، والتنقيط الأنفي الخلفي.

من يصاب بالتهاب الأنف التحسسي؟



يُصيب التهاب الأنف التحسسي حوالي 20٪ من الأشخاص من جميع الأعمار. ويزداد خطر الإصابة به بشكل ملحوظ لدى الأشخاص المصابين بالربو أو الأكزيما، وكذلك لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالربو أو التهاب الأنف التحسسي.

متى يبدأ التهاب الأنف التحسسي بالظهور؟

يمكن أن يبدأ التهاب الأنف التحسسي في أي عمر، مع أن معظم الأشخاص تظهر عليهم الأعراض في مرحلة الطفولة أو بداية البلوغ. غالبًا ما تكون الأعراض أشد لدى الأطفال والأشخاص في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر. مع ذلك، تميل شدة الأعراض إلى التفاوت على مدار حياة الشخص. يمر بعض الأشخاص بفترات لا تظهر فيها أي أعراض على الإطلاق.



أسباب التهاب الأنف التحسسي



يحدث التهاب الأنف التحسسي نتيجة تفاعل أنفي تجاه جسيمات صغيرة محمولة في الهواء تُسمى )مسببات الحساسية (وهي مواد تُثير رد فعل تحسس.لدى بعض الأشخاص، تُسبب هذه الجسيمات أيضًا ردود فعل في

الأنف( التهاب الأنف التحسسي) والرئتين )الربو)، والعينين )التهاب الملتحمة التحسسي)، أو مزيجًا من هذه الحالات.



أنواع التهاب الأنف التحسسي

التهاب الأنف التحسسي الموسمي مقارنةً بالتهاب الأنف التحسسي الدائم.

●تتضمن المواد المسببة للحساسية التي تسبب عادة التهاب الأنف التحسسي الموسمي حبوب اللقاح من الأشجار والأعشاب والحشائش.

●مسببات الحساسية الأكثر شيوعًا لالتهاب الأنف التحسسي الدائم هي عث الغبار، والصراصير، ووبر الحيوانات، والفطريات والعفن. ويميل علاج التهاب الأنف التحسسي الدائم إلى أن يكون أصعب.

العلامات والأعراض الشائعة





تشمل الأعراض ما يلي:

●الأنف - إفرازات أنفية مائية، انسداد الممرات الأنفية، العطس، حكة الأنف، التنقيط الأنفي الخلفي، فقدان حاسة التذوق، ضغط أو ألم في الوجه.

●العيون - حكة واحمرار في العينين، شعور بوجود رمل في العينين، تورم وتغير لون الجلد أسفل العينين إلى اللون الداكن.

●الحلق والأذنين - التهاب الحلق، احتقان أو فرقعة الأذنين، حكة في الحلق أو الأذنين.

●النوم - التنفس من الفم، الشخير، الاستيقاظ المتكرر، التعب أثناء النهار، صعوبة القيام بالأنشطة العادية مثل العمل.

في حالة التهاب الأنف التحسسي الدائم (طوال العام)، تشمل الأعراض السائدة التنقيط الأنفي الخلفي، واحتقان الأنف المستمر.



علاج التهاب الأنف التحسسي

يشمل علاج التهاب الأنف التحسسي مايلي:

أولاً: تقليل التعرض وتجنب المحفزات



في بعض الأحيان، يمكن علاج التهاب الأنف التحسسي ببساطة عن طريق تجنب مسببات الأعراض. على سبيل المثال، إذا كان أحد أقاربك لديه قطط تسبب العطس وحكة في العين، يمكنك تجنب التواجد في منزله لفترات طويلة أو تناول مضاد للهيستامين قبل عدة ساعات من الزيارة. مع ذلك، يصعب تجنب معظم مسببات الحساسية.

ثانياً: بخاخات الكورتيكوستيرويد الأنفية





تُعدّ الكورتيكوستيرويدات الأنفية وهي الستيرويدات التي تُعطى عن طريق بخاخ أنفي العلاجَ الأولَ لأعراض التهاب الأنف التحسسي. لهذه الأدوية آثار جانبية قليلة، وتُخفّف الأعراض بشكل كبير لدى معظم الناس.

وقد أظهرت الدراسات أن الستيرويدات الأنفية أكثر فعالية من مضادات الهيستامين الفموية في تخفيف الأعراض

وأفضل عند استخدامها بشكل صحيح، بحيث يبقى الدواء في الأنف بدلًا من أن يتسرب إلى الجزء الخلفي من الحلق. إذا كان أنفك متقشرًا أو يحتوي على مخاط، يمكنك تنظيفه ببخاخ أنفي من محلول ملحي قبل استخدام بخاخ أنفي يحتوي على الكورتيكوستيروئيد.

ثالثاً: مضادات الهيستامين

تُخفف مضادات الهيستامين الحكة والعطس وسيلان الأنف المصاحب لالتهاب الأنف التحسسي، لكنها لا تُخفف احتقان الأنف. قد يُخفف استخدامها مع الستيرويدات الأنفية أو مزيلات الاحتقان الأعراض بشكل أكبر من استخدام أحد هذه الأدوية بمفردها.

رابعاً: بخاخات أنفية مضادة للهيستامين

ايلاستين ،اولوباتادين ، تُستخدم يوميًا أو عند الحاجة لتخفيف أعراض سيلان الأنف الخلفي، والاحتقان، والعطس. تبدأ هذه البخاخات مفعولها خلال دقائق.



خامساً: بخاخات المحلول الملحي



يُعدّ غسل الأنف باستخدام المحلول الملحي مفيدًا بشكل خاص لعلاج التنقيط الأنفي الخلفي، والعطس، وجفاف الأنف، والاحتقان. يُساعد هذا العلاج على إزالة مسببات الحساسية والمهيجات من الأنف. كما تُنظّف غسولات المحلول الملحي بطانة الأنف. يُساعد غسل الأنف بالمحلول الملحي قبل استخدام بخاخ الأنف الطبي على امتصاص الدواء أيضاً.

العلاج المناعي لمسببات الحساسية

يعتبر العلاج المناعي محاولة تغيير طريقة تفاعل الجهاز المناعي مع مسببات الحساسية. أكثر أشكال العلاج المناعي شيوعًا هو الحقن المنتظمة. يعتمد تحديد ما إذا كنتَ مرشحًا للعلاج المناعي على تاريخك المرضي، بالإضافة إلى نوع مسببات الحساسية لديك. يتضمن ذلك إجراء فحوصات جلدية و/أو دم لتأكيد نوع مسببات الحساسية.

يُعطى العلاج المناعي عادةً من قِبَل أخصائي حساسية، وهو متاح للوقاية من الآثار الجانبية أو علاجها، وتعديل الجرعات أو جداول العلاج عند الحاجة. يبدأ العلاج بحقن أسبوعية لعدة أشهر، بجرعات متزايدة تدريجيًا، تليها حقن شهرية للصيانة، وقد تكون على شكل حبوب تحت اللسان تعطى عدة أشهر في السنة.



