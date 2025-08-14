9 آلاف طالب استفادوا من مبادرة «أدنوك-بلومبرغ» التعليمية

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

قدمت مبادرة «أدنوك-بلومبرغ» التعليمية الدعم لأكثر من 9 آلاف طالب، وأسهمت في إنشاء 100 محطة من محطات بلومبرغ تيرمنال في خمس من الجامعات الرائدة في دولة الإمارات. وتعد المبادرة نتاج التعاون بين «أدنوك» ووزارة التعليم ومجموعة «بلومبرغ»، وتم إطلاق هذه المبادرة في عام 2019 بعد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة «بلومبرغ إل بي» لتنفيذ برنامج تدريب يهدف إلى تزويد أجيال المستقبل بالمهارات المالية المتخصصة اللازمة للتفوق في عالم دينامي شديد الترابط.

ومنذ ذلك الحين، واصل التحدي نموه من حيث الحجم والتأثير، حيث قدم الدعم لأكثر من 9 آلاف طالب، وأنشأ 100 محطة من محطات بلومبرغ تيرمنال في خمس من الجامعات الرائدة في دولة الإمارات: جامعة خليفة، جامعة أبوظبي، جامعة الإمارات العربية المتحدة، جامعة نيويورك أبوظبي، وكليات التقنية العليا.

وأكد سيف الفلاحي، رئيس دائرة دعم أعمال المجموعة والمهام الخاصة في «أدنوك»، أن مبادرة «أدنوك-بلومبرغ» التعليمية أسهمت في ترسيخ الثقافة المالية لدى المواطنين من الشباب، حيث تعد مبادرة «أدنوك-بلومبرغ» التعليمية نتاج تعاون مشترك بين «أدنوك» ووزارة التعليم ومجموعة «بلومبرغ»، وتهدف إلى تزويد الجيل الجديد من الطلبة بالمهارات المالية المتخصصة التي تؤهلهم للنجاح في بيئة اقتصادية عالمية متغيرة، من خلال تعريف الطلبة بأساسيات أسواق رأس المال العالمية، والتركيز على المعلومات والتحليلات المالية في مجالات الاستثمار والتداول.

وأضاف: تسهم المبادرة في تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021، كما تدعم تطلعات مئوية الإمارات 2071 التي تهدف إلى بناء قوة عاملة ومجتمع قائمين على المعرفة وقادرين على المنافسة عالمياً. كما تسهم المبادرة في إعداد مجموعة من المواهب والكفاءات المؤهلة لدعم الجهات التجارية الجديدة التابعة لـ«أدنوك»، وتعزز استراتيجيتنا التي تهدف إلى توسيع أنشطتنا التجارية وخلق وتعزيز قيمة مضافة لمنتجاتنا. وفيما يتعلق بتوافق المبادرة مع أهداف مئوية الإمارات 2071، قال الفلاحي تضع مئوية الإمارات 2071 رؤية طويلة الأمد لإعداد أجيال المستقبل من خلال التميز في التعليم والابتكار وتنمية المهارات، ويدعم تحدي «أدنوك-بلومبرغ» للتداول هذه الرؤية بشكل مباشر من خلال تزويد الطلبة بقدرات مالية وتحليلية متقدمة وواقعية تتماشى مع الانتقال الذي تشهده الإمارات نحو اقتصاد قائم على المعرفة.

وفي إطار التزام «أدنوك» بتمكين الشباب وتعزيز رأس المال البشري، تأتي هذه المبادرة لدعم دور المؤسسات الأكاديمية كمنصات للابتكار واكتشاف المواهب وترسيخ التفكير الريادي في مراحل مبكرة من التعليم، وهي ركائز أساسية لتحقيق أهداف مئوية الإمارات.

وأوضح أن مشاركة «أدنوك» في هذه المبادرات تأتي انطلاقاً من التزامها الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية، والتي تعد جزءاً أساسياً من استراتيجيتها لتحقيق أثر إيجابي مستدام، بما يتماشى مع أهداف مئوية الإمارات 2071. وفي إطار دعمها لخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الإمارات، أطلقت «أدنوك» برامج تعليمية متخصصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).

ومن جانبه، قال ديفيد ماسياس، الرئيس الإقليمي لمتخصصي السوق وحلول التداول الإلكترونية في الشرق الأوسط وأفريقيا في «بلومبرغ إل بي»: جاءت هذه المبادرة نتاج رؤية مشتركة تهدف إلى تمكين المواهب الشابة وتزويدها بالمعرفة والمهارات المالية اللازمة لمواجهة بيئات العمل الواقعية. وقد أدركنا فرصة فريدة لتضمين تقنيات «بلومبرغ» وخبرتها في السوق في المؤسسات الأكاديمية، بما يساهم في تحقيق التكامل بين التعلم النظري والتطبيق العملي. ونلتزم في «بلومبرغ» بتطوير وتأهيل الكفاءات الشابة، من خلال الشراكات الفعّالة مع الجهات الحكومية والشركات المحلية لتمكين المواهب التي تسهم في ترسيخ مكانة الإمارات في أسواق التمويل والطاقة العالمية.

وأكد أنه منذ إطلاق هذه المبادرة، قمنا بتدريب أكثر من 9 آلاف طالب من خلال تركيب 100 محطة «بلومبرغ تيرمنال» في مختلف الجامعات الرائدة في الإمارات. وقد حظي العديد من هؤلاء الطلبة بفرصة الالتحاق بالتدريب العملي، والالتحاق بوظائف بدوام كامل في مجالات التمويل والتداول والطاقة.

تطوير مهارات

قال قتادة المنصوري - «أدنوك للتجارة العالمية»، أحد الفائزين بإحدى نسخ التحدي، إن المشاركة في «أدنوك - بلومبرغ» أتاحت له المشاركة في تحدٍّ للتداول وهي فرصة لاكتساب تجربة عملية في عالم التداول وتحليل البيانات، مما ساعده على فهم آليات اتخاذ القرارات المالية الفورية والحاسمة. وقال: لقد أسهمت هذه التجربة في تعزيز اهتمامي بالأسواق المالية والتداول، وألهمتني لمواصلة مسيرتي المهنية في «أدنوك للتجارة العالمية». كما منحتني رؤية واضحة وتوجيهاً مبكراً خلال فترة دراستي الجامعية، وأشعر بالامتنان لأنها كانت نقطة انطلاق نحو مسار مهني مثمر أجد فيه الشغف.

وأضاف: كما ساعدني هذا التحدي على تطوير مهارات بالغة الأهمية مثل تحليل البيانات، وإدارة المخاطر، والقدرة على فهم بيانات السوق المعقدة. كما عزز مهاراتي في العمل الجماعي، وقدرتي على العمل تحت ضغط، بالإضافة إلى تعزيز قدرتي على تبسيط المفاهيم المعقدة وإيصالها بوضوح. ومن أبرز ما اكتسبته من هذه التجربة هو إتقاني لاستخدام محطات «بلومبرغ تيرمنال» بكفاءة مما مكّنني من اتخاذ قرارات مالية مدروسة ومبنية على بيانات دقيقة. كان اكتسابي لهذه المجموعة المتنوعة من المهارات متعددة التخصصات مفيداً جداً في مسيرتي المهنية في «أدنوك للتجارة العالمية»، كما ساعدني التحدي في تنمية مهارات شخصية مهمة مثل التواصل الفعّال.

وأكد المنصوري أن هذا التحدي شكّل مثالاً رائعاً لكيفية تعاون الجامعات والشركات لتحقيق تأثير إيجابي حقيقي، حيث يتجاوز الجوانب النظرية، ويتيح للطلبة إمكانية تطبيق معارفهم في بيئات واقعية باستخدام الأدوات نفسها التي يستخدمها المتخصصون في مواجهة تحديات العمل اليومية. ولا تقتصر فائدة هذا النوع من الخبرات على جعل الطلبة أكثر استعداداً للعمل فحسب، بل تعزز أيضاً ثقتهم بأنفسهم عند التحاقهم بسوق العمل.

ودعا المنصوري الطلبة إلى المشاركة في خوض التحدي باعتباره فرصة للتعلم، وليس مجرد منافسة تخاض من أجل الفوز، حيث يكتسب المشارك الكثير من المهارات، على المستويين المهني والشخصي. وقال: لقد كانت «أدنوك» داعماً رئيساً لمسيرتي المهنية، حيث وفرت لي بيئة ديناميكية تُعلي من قيمة التعلم والتطوير المستمر كجزء أساسي من ثقافتها المؤسسية، بدءاً من فرص الإرشاد والتوجيه إلى برامج التدريب المنظمة.