الإمارات تشارك في اجتماع لجنة الدبلوماسية للاتحاد البرلماني العربي

ابوظبي - سيف اليزيد - شاركت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، في اجتماع اللجنة الدبلوماسية البرلمانية المؤقتة للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد في مقر مجلس النواب المصري بالقاهرة.

وخلال الاجتماع، قدم سلطان سالم الزعابي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد البرلماني العربي، مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية حول الموضوعات التي تم مناقشتها، وتضمنت اللائحة التنظيمية لجائزة التميز البرلماني العربي، والنظام الداخلي المعدل للاتحاد، واللائحة الداخلية للمجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي.