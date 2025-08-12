اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الطقس في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد -  توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.
الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج.
فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:09والمد الثاني عند الساعة 03:45 الجزر الأول عند 09:37 والجزر الثاني عند الساعة  21:48.

بحر عمان: خفيف الموج.
فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:11والمد الثاني عند الساعة 01:03 الجزر الأول عند الساعة 18:43 والجزر الثاني عند الساعة 06:32.

آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

