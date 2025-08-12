وزارة الرياضة تعلن تشكيل مجلس الشباب

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الرياضة تشكيل مجلس الشباب، لتعزيز مشاركة الكفاءات الشابة في تطوير الرياضة الوطنية، وتنمية مخرجات العمل الرياضي.

ويأتي إعلان تشكيل المجلس بالتزامن مع اليوم الدولي للشباب، تأكيداً على الالتزام بتوجيهات القيادة الرشيدة، وتماشياً مع رؤيتها الاستشرافية بتمكين الشباب الإماراتي، ودعمهم ليكونوا رواد المستقبل في مختلف المجالات.

ويهدف المجلس لتعزيز دور الشباب داخل المؤسسات الرياضية الوطنية، وتحفيز الابتكار من خلال فتح المجال أمام الأفكار والمبادرات الجديدة التي تسهم في تطوير القطاع الرياضي، بما يتماشى مع الرؤية الرياضية الوطنية الطموحة، وتعزيز التفاعل الداخلي في الوزارة، عبر بناء قنوات تواصل فاعلة بين الموظفين الشباب والقيادة العليا، لترسيخ بيئة عمل قائمة على التعاون والحوار المفتوح.

ويتألف مجلس الشباب من نخبة الموظفين الشباب في وزارة الرياضة، ويترأسه حمد حسن راشد الجروان، بينما يشغل د. منصور درويش أحمد الشيزاوي منصب نائب الرئيس، كما يضم عدداً من الأعضاء هم عبدالرحمن أحمد عبدالله المنصوري، وحمد محمد حسين الجسمي، وفاطمة ماجد محمد السويدي، ومحمد خليفة علي محمد القمزي، ودعيج خليفة سعيد الظنحاني.

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، أن تشكيل مجلس الشباب في وزارة الرياضة يمثل خطوة استراتيجية لترسيخ مشاركة الشباب في صياغة مستقبل الرياضة الوطنية، ويعكس الثقة بدورهم الحيوي في تحقيق التميز والاستدامة في هذا القطاع.

وقال معاليه: إن الإعلان عن المجلس، يأتي تزامناً مع الاحتفال باليوم الدولي للشباب، ليجسد حرصنا على الاستثمار في طاقات وإبداعات شباب وشابات الإمارات، وتوفير منصات مؤسسية تتيح لهم المشاركة في صنع القرار، والمساهمة الفاعلة في تطوير منظومتنا الرياضية، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، ورؤية «نحن الإمارات 2031».

من جانبه قال حمد الجروان، رئيس المجلس، إن تأسيس مجلس الشباب يعد خطوة استراتيجية نحو تمكين الكفاءات الشابة، وإيصال صوتهم إلى صناع القرار في وزارة الرياضة، ويعكس التزام الوزارة بتعزيز نهج المشاركة والتفاعل المباشر مع فئة الشباب الذين يمثلون الركيزة الأساسية لبناء مستقبل رياضي أكثر إشراقاً لدولة الإمارات.