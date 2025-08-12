وزير العدل: تمكين الشباب في عام المجتمع رؤية وطنية لمستقبل مزدهر

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أن يوم الشباب العالمي يشكل مناسبة وطنية مهمة تعكس التزام القيادة الرشيدة بدعم وتمكين شباب الإمارات، باعتبارهم القوة المحركة لمسيرة التنمية والابتكار، وركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك ومزدهر.

وقال إن تخصيص عام 2025 ليكون "عام المجتمع" تحت شعار "يدًا بيد"، يعزز من مكانة الشباب في قلب المبادرات الوطنية، ويؤكد أهمية دورهم في ترسيخ قيم التعاون والانتماء، والمشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل الإمارات.

وأوضح معاليه أن الدولة حرصت على تطوير بيئة تشريعية ومؤسسية تتيح للشباب إطلاق طاقاتهم في مجالات ريادة الأعمال، والابتكار، والعمل التطوعي، بما يواكب تطلعاتهم ويُمكّنهم من الإسهام في تحقيق التقدم المجتمعي، مشيراً إلى أن وزارة العدل تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية، على دعم المبادرات التي تعزز من مشاركة الشباب في الحياة العامة.