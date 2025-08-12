منصور المنصوري: ملتزمون بتبني أفكار الشباب وتعزيز قدراتهم

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي: «في اليوم الدولي للشباب، نحتفي بحماسهم وإبداعاتهم وعزيمتهم لبناء مستقبل أفضل، فتمكين الشباب ليس مجرد التزام، بل هو نهج استراتيجي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، ولقد شهدنا في أبوظبي كيف يؤدي الاستثمار في الشباب إلى إنجازات استثنائية، واليوم نجدد التزامنا بتبني أفكارهم الخلاّقة، وتعزيز قدرتهم على الابتكار؛ ليشكلوا بها ركيزة أساسية في مواجهة تحديات القطاع الصحي، وصناعة التغيير في الحاضر، واستشراف المستقبل».

وأضاف: «نفخر في دائرة الصحة - أبوظبي بدعم هذه القوة الحيوية، وتوفير الإمكانات كافة والفرص وسبل الدعم التي تمكّن شبابنا من النمو والريادة، ورسالتنا واضحة عندما يزدهر الشباب، تنهض المجتمعات، فلنواصل العمل يداً بيد للاستثمار في صحة الشباب وإمكاناتهم».