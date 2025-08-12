طقس اليوم صحو غائم جزئياً

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً، قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، وتكون جنوبية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:45، والمد الثاني عند الساعة 03:04، والجزر الأول عند 09:14، والجزر الثاني عند الساعة 21:00. والموج في بحر عمان خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:44، والمد الثاني عند الساعة 00:09، والجزر الأول عند الساعة 18:03، والجزر الثاني عند الساعة 05:54.