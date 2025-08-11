تعاون بين "أبوظبي الأول" و"أبوظبي للإسكان" لتقديم تمويلات عقارية إضافية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن بنك أبوظبي الأول، اليوم، عن إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع هيئة أبوظبي للإسكان، لتوفير تمويلات عقارية إضافية تتوافق مع الشريعة الإسلامية للإماراتيين المؤهلين مع تحمل الحكومة 50% من معدل الربح.

تأتي الخدمة تماشياً مع أولويات "عام المجتمع" في دولة الإمارات، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي للأسر الإماراتية ودعم التملّك المستدام للمنازل في إمارة أبوظبي، وتُرسّخ الشراكة الاستراتيجية مكانة بنك أبوظبي الأول باعتباره شريكاً مالياً رئيسياً للمواطنين المستفيدين من خدمات هيئة أبوظبي للإسكان، من خلال تقديم حلول سكنية رقمية وشاملة تتضمن التمويل العقاري الإسلامي بنظام الإجارة المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من قسم الخدمات المصرفية الإسلامية في البنك، وبمعدلات أرباح ثابتة تبدأ من 3.89% لمدة خمس سنوات.

يدعم الحل التمويلي الجديد، المقدم من الخدمات المصرفية الإسلامية وبرنامج قروض الإسكان للمواطنين، جهود هيئة أبوظبي للإسكان الرامية إلى تمكين المواطنين الإماراتيين عبر مساعدتهم على اقتناء منازل ميسورة التكلفة، بما يتماشى مع رؤية الحكومة لتعزيز رفاهية أبناء المجتمع من خلال التعاون الاستراتيجي مع مؤسسات القطاع الخاص.

بموجب الاتفاقية، ستغطي حكومة أبوظبي نسبة 50% من الأرباح على التمويل الإضافي حتى مبلغ 500,000 درهم، وفي حال تجاوز التمويل هذه القيمة المحددة، سيحصل العملاء على نفس معدل الربح، بما يمنحهم مرونة مالية أكبر والمزيد من الثقة والأمان.

وسيتمكن العملاء من إجراء السداد الكامل أو الجزئي في أي وقت خلال فترة التمويل، ويطبّق معدل الربح نفسه على العملاء الراغبين في الحصول على تمويل إضافي يتجاوز قيمة التمويل الأساسي المدعوم، لضمان استمرار القدرة على تغطية مصاريف التمويل مهما ارتفعت قيمته.

وتتاح للعملاء، في حالة تحويل الراتب لحساب التوفير الإسلامي، الحصول على بطاقة إماراتي الائتمانية من أبوظبي الأول الإسلامي، وسيكافأ باسترداد نقدي بقيمة 10,000 درهم وبطاقة إماراتي الإسلامية الائتمانية وستكون مجانية للسنة الأولي.

وأكد جاسم الحمادي مدير إدارة القروض والمنافع في هيئة أبوظبي للإسكان، حرصهم على تمكين المواطنين من اختيار مساكنهم المناسبة من خلال توفير تمويلات عقارية تناسب مختلف احتياجات الأسرة الإماراتية، مشيرا إلى الشراكة التي يقدم بنك أبوظبي الأول من خلالها حلولا تمويلية عقارية إضافية فوق قيمة القرض السكني البالغ 1.75 مليون درهم، للراغبين بالحصول عليها، وبمرابحات مدعومة من الحكومة بنسبة 50%، وذلك حرصا من الهيئة على توفير حلول ومزايا تلبي احتياجات المواطنين وتعزز استقراراهم الأسري.

من جانبه، قال فهد الشاعر، رئيس قسم الخدمات المصرفية الإسلامية في بنك أبوظبي الأول، إن الشراكة مع هيئة أبوظبي للإسكان دليل ملموس على الالتزام ببناء شراكات مجتمعية وحلول مصرفية إسلامية تساعد المزيد من الإماراتيين على تملك منازلهم أو بنائها أو تجديدها بكل ثقة، حيث توفر الشراكة حلاً تمويلياً خالياً من التعقيدات ويتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في مجال التمويل العقاري، وهو ما يدعم رؤية دولة الإمارات في دعم أبناء المجتمع.

بموجب الاتفاقية، تشمل المزايا الإضافية العديد من العروض والامتيازات المالية، بما في ذلك الإعفاء من رسوم السنة الأولى على بطاقة إماراتي الائتمانية من أبوظبي الأول الإسلامي، بالإضافة إلى عروض حصرية على رسوم الطلبات والتقييم بالتعاون مع أبرز المطورين العقاريين والمشاريع الحكومية الرائدة.