شرطة الشارقة تؤكد جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة جاهزيتها الكاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025-2026، وذلك في إطار استعداداتها لانطلاق حملة «أول دروسنا السلامة»، التي تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية والأمنية في محيط المدارس، بالتعاون مع الشركاء من الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي ترأسته القيادة العامة لشرطة الشارقة، بحضور ممثلين عن مديرية المرور والدوريات، وإدارة الإعلام الأمني، وإدارة مركز العمليات، وإدارة وقاية وحماية المجتمع، حيث تم استعراض آليات تنفيذ الحملة التي تتزامن مع بداية العام الدراسي، وتوحيد الجهود لضمان انطلاقة آمنة وشاملة للطلبة.

وأكد العقيد محمد الشامسي، مدير إدارة مركز العمليات، إطلاق غرفة عمليات متنقلة تُبث من خلالها الحالة المرورية مباشرةً حول المدارس خلال أوقات الذروة، ما يُعزز من كفاءة الاستجابة الفورية، ويسهم في تخفيف الازدحامات مشيرا إلى تفعيل منصة «مأمن» بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والتي تستقبل البلاغات الطارئة المتعلقة بشؤون الطلبة، مع إمكانية تتبع حركة الحافلات المدرسية بشكل دقيق.

من جانبه، أوضح العقيد عبدالرحمن خاطر، نائب مدير إدارة الإعلام الأمني، أن الحملة تعتمد على محتوى توعوي حديث ومبتكر، يتماشى مع الفئات العمرية المختلفة للطلبة، من خلال إنتاج مواد مرئية ومسموعة، وتصاميم رقمية، بالإضافة إلى حملات تفاعلية عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، بما يسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية السلامة المدرسية.

وأوضح المقدم عمر العقروبي، نائب مدير إدارة المرور والدوريات، أن الخطة المرورية للعام الدراسي تعتمد على إعادة توزيع الدوريات بناءً على المناطق ذات الكثافة المرورية، مشيرًا إلى تخصيص 98 دورية مرورية موزعة بين مدينة الشارقة، والمنطقة الشرقية، والمنطقة الوسطى، لتأمين الحركة المرورية في محيط المدارس والتقاطعات الحيوية مشددا على ضرورة التزام سائقي الحافلات المدرسية بإجراءات السلامة والوقاية، لضمان سلامة الطلبة.

وفي السياق ذاته، أشار الرائد حسين البلوشي، مدير فرع الدوريات المجتمعية، إلى تنفيذ زيارات توعوية ميدانية تنفذها الفرق المختصة في المدارس، بهدف تعزيز مفاهيم السلامة والمسؤولية المجتمعية بين الطلبة والكادر التعليمي، من خلال مواد تفاعلية وأنشطة توعوية.

وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة، في ختام الاجتماع، أن سلامة الطلبة تمثل أولوية قصوى، داعيةً جميع أفراد المجتمع إلى التعاون والمساهمة في إنجاح حملة «أول دروسنا السلامة»، بما يضمن انطلاقة دراسية آمنة ومستقرة في مختلف مدارس الإمارة.