جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أدنى درجة حرارة سجلت صباح اليوم الأحد، في دولة الإمارات.

وقال "المركز" على حسابه الرسمي في منصة "إكس" إن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم

24 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 00:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 24 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 00:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest_temperature recorded over the country this morning is 24 °C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 00:00 UAE Local Time. pic.twitter.com/vEccnoE7Ic — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) August 10, 2025

— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae)