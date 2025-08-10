اخبار الخليج / اخبار الإمارات

جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أدنى درجة حرارة سجلت صباح اليوم الأحد، في دولة الإمارات. 

وقال "المركز" على حسابه الرسمي في منصة "إكس" إن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 
 24 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 00:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

