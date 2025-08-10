إعادة افتتاح مبنى الملحقية العسكرية للإمارات في كوريا

ابوظبي - سيف اليزيد - سيؤول (وام)

تم أمس في العاصمة الكورية سيؤول، إعادة افتتاح مبنى مكتب الملحقية العسكرية لدولة الإمارات، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة والتجديد. حضر الافتتاح معالي الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، وكيل وزارة الدفاع، وعدد من منسوبي الملحقية العسكرية.



وتخللت مراسم الافتتاح فعالية لتكريم عدد من الطلبة المتميزين من خريجي برنامج الماجستير في علوم الفضاء، الذين يدرسون ضمن برامج الابتعاث في جمهورية كوريا، حيث أثنى معاليه على تفوقهم العلمي، مشيداً بما يمثلونه من نموذج مشرف لأبناء الوطن في الخارج. وقام معاليه بجولة تفقدية شملت أقسام المبنى المختلفة، حيث اطّلع على سير العمل والتنظيم الإداري، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به الملحقية في دعم أهداف وزارة الدفاع، ومواكبة التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجالات التطوير التقني والعلمي.