«القراءة حياة» في شرطة أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت لجنة الأدباء والقراءة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، فعالية ثقافية تحت شعار «القراءة حياة»، لمنتسبي شرطة أبوظبي وأبنائهم، وذلك في متحف شرطة المربعة بمدينة العين، ضمن فعالياتها الصيفية التي تنفذها لتعزيز الوعي الثقافي والمجتمعي.

وأكدت اللجنة أن البرنامج الثقافي للجنة الأدباء والقراءة، يأتي انسجاماً مع جهود شرطة أبوظبي في نشر المعرفة، وتكريس قيم الهوية الوطنية من خلال القراءة والاطلاع، خاصة في أوساط الناشئة، مشيرة إلى أن الفعالية تأتي كجزء من سلسلة مبادرات ثقافية ومجتمعية، تهدف إلى بناء جيل قارئ ومثقف.