«طرق الشارقة» تنفّذ مشروعاً في البطائح الصناعية والتجارية

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

نفّذت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة مشروعاً متكاملاً لتطوير حزمة من الطرق الحيوية في منطقتي البطائح الصناعية والتجارية، بإجمالي أطوال بلغ نحو 7.4 كيلومتر، وذلك ضمن خطة الهيئة الرامية إلى تعزيز البنية التحتية في المناطق الحيوية، وتهيئة بيئة عمرانية واستثمارية متكاملة تخدم متطلبات الحاضر وتستشرف احتياجات المستقبل.

ويقع المشروع الجديد في منطقة البطائح على جانبي طريق البطائح - الفاية، إذ تقع المنطقة التجارية الجهة الشرقية من الطريق، بينما تقع المنطقة الصناعية على الجهة الغربية، ما يجعل من المشروع محوراً مهماً لربط المنطقتين ببعضهما بعضاً من جهة، وربطهما أيضاً بالطريق الرئيس من جهة أخرى، ما يسهل عملية الدخول والخروج ويوفّر انسيابية أكبر لحركة المركبات والشاحنات.

وأكد المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أن الهيئة تولي مشاريع تطوير الطرق أولوية قصوى، خاصة في المناطق الحيوية ذات الكثافة المتزايدة والأنشطة المتعددة، مبيناً أن تنفيذ المشروع يأتي تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحرصه الدائم على التطوير المستدام للبنية التحتية في مختلف مناطق الإمارة، وتوفير أفضل الخدمات للمستثمرين والمستخدمين كافة.

وبين المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، مدير الهيئة لشؤون الطرق، أن أعمال المشروع تضمّنت تنفيذ شبكة طرق داخلية في المنطقة الصناعية بطول 5.820 متراً، جميعها طرق أحادية الاتجاه، صمّمت بعناية لتحسين انسيابية الحركة، إضافة إلى تسهيل حركة الشاحنات والمركبات الثقيلة، أما في المنطقة التجارية، فقد شملت الأعمال تنفيذ 720 متراً من الطرق أحادية الاتجاه، إلى جانب 900 متر من الطرق المزدوجة.

ويتميز الطريق المزدوج في المنطقة التجارية بمقطع عرضي يتضمن مسارين بعرض 7.3 أمتار لكل اتجاه، بالإضافة إلى جزيرة وسطية بعرض 4.6 أمتار، ما يسهم في تحقيق أعلى درجات الأمان.