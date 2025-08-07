اخبار الخليج / اخبار الإمارات

بعثة الإمارات في باريس توجه تنبيها لمواطني الدولة في فرنسا

ابوظبي - سيف اليزيد - نشرت سفارة الإمارات العربية المتحدة لدى باريس، اليوم الخميس، تنبيها إلى مواطني الدولة في فرنسا.
وكتبت السفارة، على حسابها الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "تهيب بعثة دولة الإمارات في باريس مواطني الدولة المتواجدين في الجمهورية الفرنسية بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب حرائق الغابات في منطقة أود جنوب فرنسا".
وأضافت "كما تؤكد البعثة ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي".

