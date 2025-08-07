علَم الدولة يرفرف على أعلى قمة جبل في أوروبا

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (وام)

تمكن أحد منتسبي شرطة رأس الخيمة، من الوصول إلى أعلى قمة جبل في أوروبا، بعد رحلة شاقة وتحدٍّ كبير دام خمسة أيام.

ونجح الرائد إبراهيم سيف المزروعي في الوصول إلى أعلى قمة جبل «إلبروس» الروسية، التي يبلغ ارتفاعها 5642 متراً عن سطح البحر، ليصبح بذلك أول منتسب بالقيادة يتمكن من صعود إحدى القمم السبع في العالم، رافعاً علم الدولة وشعار الشرطة في أعلاها.

وأشاد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، بمثابرة وإرادة ورغبة الرائد إبراهيم المزروعي في تسلق الجبل وتحقيق هدفه.

من جانبه، قال الرائد المزروعي: «سعيد وفخور للغاية برفع علم دولة الإمارات وشعار شرطة رأس الخيمة»، معبراً عن شكره لقيادة شرطة رأس الخيمة لدعمها له في هذه المهمة وهذا التحدي العالمي، مضيفاً أن هذا الإنجاز وقوده «العزيمة والطموح»، وهو ما سيدفعه لمواصلة رحلته في «تحدي القمم السبع».

وواجه المزروعي، خلال الرحلة، العديد من العقبات والصعوبات، بما في ذلك البرد الشديد، ونقص الأكسجين، والرياح القوية، والتضاريس الجبلية شديدة الانحدار قبل الوصول إلى قمة «إلبروس».