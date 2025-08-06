الطقس غداً صحو إلى غائم جزئياً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب تكون مثيرة للغبار والاتربة. وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 25 تصل إلى 50 كم/س.

يكون الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 23:43 الجزر الأول عند 07:26 والجزر الثاني عند الساعة.

أما بحر عمان فيكون خفيف الموج. سيحدث المد الأول عند الساعة 09:19 والمد الثاني عند الساعة 20:04 الجزر الأول عند الساعة 15:06 والجزر الثاني عند الساعة 02:53.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:



المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 45 33 50 20 دبي 43 35 65 20 الشارقة 43 32 60 25 عجمان 42 33 65 30 أم القيوين 44 29 60 30 رأس الخيمة 44 30 60 30 الفجيرة 34 31 80 60 العـين 44 31 45 20 ليوا 47 33 35 15