شرطة أبوظبي تنفّذ دورات تخصصية في تحديد هوية ضحايا الكوارث

ابوظبي - سيف اليزيد - نفّذت إدارة الأزمات والكوارث في شرطة أبوظبي دورات تخصصية متقدمة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية في مجال تحديد هوية ضحايا الكوارث (DVI)، شملت دورة في تحقيق مسرح الجريمة (CSI-DVI) ، ودورة في جمع المعلومات، ودورة تحديد هوية ضحايا الكوارث لمرحلة ما قبل الوفاة، ودورة الجوانب القانونية في مجال تحديد هوية ضحايا الكوارث، بالشراكة مع المركز الأوروبي لتحديد هوية ضحايا الكوارث (ETAF)، وبمشاركة عدد من الضباط والمتخصصين في مجالات الاستجابة للطوارئ والعمل الميداني.



وأوضح العميد محمد ضاحي الحميري مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي أن هذه الدورات تأتي ضمن الخطة التدريبية الشاملة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي لتعزيز جاهزية الكوادر الميدانية ورفع كفاءتها الفنية وفق أعلى المعايير الدولية، وفي مقدمتها معيار الإنتربول لتحديد هوية ضحايا الكوارث، بما يسهم في تطوير منظومة الإستجابة المتكاملة خلال الطوارئ والأزمات.

وأكد العميد أحمد ناصر الكندي مدير إدارة الأزمات والكوارث – رئيس فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث أن تطوير قدرات عناصر الفريق يُجسّد التوجه الاستراتيجي لشرطة أبوظبي في دعم منظومة العمل الإنساني وتحقيق الريادة في مجالات العمل الشرطي التخصصي، مشيدًا بأهمية الشراكات الدولية مثل التعاون مع المركز الأوروبي في بناء منظومة استجابة مترابطة وفعالة.

واشار أن تنفيذ هذه البرامج التدريبية يجسّد التزام شرطة أبوظبي بالتميز في الأداء الأمني والإنساني، ويعزّز من قدرات الفرق المختصة في إدارة الأحداث الكبرى، بما يشمل التوثيق والتحليل الجنائي والتواصل مع ذوي الضحايا، وتوحيد لغة العمل بين مختلف الجهات.

واطلع المشاركون على المهام التخصصية لفرق مسرح الجريمة CSI في جمع الأدلة وتوثيقها، ودور ضباط الارتباط FLO في تقديم الدعم والتنسيق مع أسر الضحايا، إضافة إلى تطبيقات عملية على آليات تحديد الهوية وتبادل المعلومات بين الشركاء المحليين والدوليين.

وسلم العميد الدكتور راشد محمد بورشيد النقبي نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية الشهادات للخريجين، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تنفيذ البرامج التدريبية المتقدمة لضمان الجاهزية المستدامة في مواجهة مختلف أنواع الكوارث والأزمات.