حيث يلتقي التصميم الخالد بجمال الطبيعة: ويسترن للمفروشات تكشف عن مجموعة Unopiù الفاخرة لمساحات خارجية مُلهمة

ابوظبي - سيف اليزيد - يمكنكم الآن الارتقاء بتجربة مساحاتكم الخارجية إلى واحات من الراحة والأناقة مع ويسترن للمفروشات ومجموعتها الفريدة من أثاث يونوبيو الخارجي المصمم ببراعة استثنائية. فهذه المنتجات الفاخرة مثالية للحظات التأمل الهادئة حيث تُجسد الأناقة، والراحة، والتراث الأصيل.

تنفرد منتجات يونوبيو بتصاميم عالمية تحمل بصمات أشهر المصممين، وتتميّز بجودتها الفائقة، والتزامها بالاستدامة، وجمالها الأخّاذ الذي يمنحها طابعًا خالدًا. ومع مجموعات أيقونية مثل سينثيسيس وأماندا، يمكنكم الاستمتاع بلحظات من التأمل والسكينة في أجواء أنيقة وراقية. فهذه القطع الفاخرة تجسّد مزيجًا مثاليًا من الأناقة، والراحة، والأصالة، لتضفي على أي مساحة خارجية لمسة من الجمال العملي والفخامة الهادئة.

أرجوحة أماندا

"أينما وُجدت، وُجد المنزل" – هذه هي الفلسفة التي تجسدها أرجوحة أماندا، إحدى أبرز أيقونات التصميم من يونوبيو.

تتميّز الأرجوحة بتصميمها الفريد الذي يجمع بين الأعمدة الخشبية المنحنية المصنوعة من الخشب الرقائقي، والحبال القطنية المنسوجة يدويًا. وبفضل تصميمها، لا تحتاج أماندا إلى التثبيت على الأشجار، مما يمنح المستخدم حرية وضعها في أي مكان يرغب فيه.

وقد تصدرت أماندا غلاف كتالوج يونوبيو لعام 2018، وظهرت في الفيلم الحائز على جائزة الأوسكار "The Great Beauty"، لتصبح قطعة تصميم معروفة عالميًا، كثيرًا ما تم تقليدها، ولكن لم يتم مضاهاتها.

صُمّمت لتتسع لشخصين، وتتوفر الآن بإصدار جديد يتميّز بحبل بلون رمادي ممزوج، بالإضافة إلى وسادة عملية لمزيد من الراحة.

مجموعة سينثيسيس



تُجسّد مجموعة سينثيسيس روح التصميم العصري من خلال خطوطها النقية والبسيطة وجمالها الهادئ والأنيق.

ويبرز تفرّد هذه المجموعة في الدمج المتقن بين خشب الساج الفاخر وألياف WaProLace الصناعية المنسوجة يدويًا، ما يضفي على كل قطعة لمسة من الرقي والدقة في الصنع.

كل تفصيل في هذه المجموعة يعكس مستوى استثنائيًا من الحرفية والاهتمام بالتفاصيل، وهو ما يمنح سينثيسيس طابعها الفريد ويجعلها خيارًا مثاليًا لمحبي الأناقة الهادئة في المساحات الخارجية.

الطاولة القابلة للتمديد من مجموعة سينثيسيس



تجمع هذه الطاولة بين الأناقة الفائقة والوظائف المتعددة، لتكون الإضافة الأمثل لمساحاتكم الخارجية. بفضل أبعادها القابلة للتغيير وخاصية التمديد، تُصبح الخيار الأمثل لمختلف المناسبات، من التجمعات العائلية الحميمة إلى الاستضافات الكبيرة. وقد صُنعت هذه الطاولة من خشب الساج (التيك)، المعروف بمقاومته الطبيعية للعوامل الجوية، مما يضمن متانتها على المدى الطويل دون المساس بجمالها الراقي. ويُكمل تصميمها الأنيق كراسي ومقاعد الذراعين من نفس المجموعة، ليُضفي على المساحة الخارجية تناغماً بصرياً وجواً دافئاً يدعو للاسترخاء والراحة.

أريكة سينثيسيس



تُقدم أريكة سينثيسيس، المصنوعة من خشب الساج وألياف WaProLace وبطول 260 سم، مزيجاً فريداً من الرحابة والمتانة والأناقة الهادئة، لتُضفي انسجاماً بصرياً وراحة تدوم طويلاً. مثالية لمساحاتك الخارجية الواسعة، تُعد هذه الأريكة قطعة محورية تُحدث توازناً مثالياً بين دفء الخامات الطبيعية وجمالية التصميم العصري، ما يخلق أجواءً هادئة وراقية في آنٍ معاً.

كرسي استرخاء منخفض وطاولة قهوة بمقابض – من مجموعة سينثيسيس

يجسّد كرسي الاسترخاء المنخفض وطاولة القهوة ذات المقابض من مجموعة سينثيسيس مفهوم الأناقة الهادئة والتصميم العملي. تم تصنيع الكرسي من خشب الساج الفاخر وألياف WaProLace المنسوجة يدويًا، ليمنحك تجربة جلوس مريحة تنسجم بانسيابية مع الطبيعة المحيطة.

أما طاولة القهوة، فتمتاز بخفة وزنها، ما يجعلها قطعة متعددة الاستخدامات وملائمة للمساحات الخارجية.

يجمع هذا الثنائي بين الحرفية العالية والمتانة والذوق الكلاسيكي الخالد، ليمنحك جلسة خارجية تنبض بالسكينة والأناقة.

للمزيد من المعلومات والتفاصيل، يرجى التواصل معنا على البريد الالكتروني: [email protected] أو زيارة موقعنا الالكتروني www.westernfurniture.ae أو الاتصال بنا:

ياس مول، أبوظبي: 0097125835920



فرع شارع أم هرير: 043377152



بوتيك ويسترن، شارع الشيخ زايد: 043380777



دبي هيلز مول (كاليجاريس وناتوزي إيدشنز):042713468

مادة إعلانية