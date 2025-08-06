عبد الله آل حامد يزور معرض «تشاينا جوي» بشنغهاي

ابوظبي - سيف اليزيد - قام معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، يرافقه وفد قمة «بريدج 2025» بزيارة معرض ومؤتمر «تشاينا جوي 2025»، أكبر حدث في قطاع الترفيه الرقمي على مستوى الصين.

تأتي الزيارة في إطار الجولة التحضيرية لانعقاد قمة «بريدج 2025» - المنصة العالمية الأضخم التي تجمع قادة ونخبة صنّاع المحتوى الإعلامي والثقافي والإبداعي وصنّاع القرار، والمقرر تنظيمها في العاصمة أبوظبي من 8 إلى 10 ديسمبر 2025.

هدفت الزيارة إلى الاطلاع على أحدث الابتكارات الصينية في مجالات الألعاب الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا، واستكشاف آفاق التعاون المستقبلي بين دولة الإمارات والصين في الصناعات الإبداعية المتنامية. والتقى الوفد خلال الزيارة هان تشيهاي، مؤسس «هاول إكسبو» ومؤسس معرض ومؤتمر الترفيه الرقمي الصيني «تشاينا جوي»، والذي لعب دوراً أساسياً في ترسيخ مكانة المعرض في صناعة الترفيه الرقمي على المستوى العالمي، بعدما نجح من خلال 20 عاماً من التطوير المستمر، في تحويله إلى أحد أبرز المعارض الرائدة في هذا القطاع عالمياً.

واطّلع معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد والوفد المرافق خلال الزيارة على أحدث الابتكارات المتطورة في مجالات ألعاب الهواتف والأجهزة اللوحية، والتكنولوجيا التفاعلية، والمنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحلول التنقل الذكي حيث استعرضت شركة «وان بلاس» OnePlus، العلامة الرائدة المتخصصة بالهواتف الذكية والتابعة لـOPPO، أجهزة ذكية محسّنة للألعاب تتضمن أنظمة تبريد متطورة وشاشات عالية التردد.

فيما استعرضت منصة «دوين» Douyin، النسخة المحلية من TikTok، أدوات ذكاء اصطناعي مبتكرة تتيح لصناع المحتوى في مجال الألعاب إنشاء محتوى تفاعلي في الوقت الفعلي، وإطلاق حملات ألعاب واسعة الانتشار.

وشملت الجولة أيضاً شركة «بي واي دي» BYD الرائدة عالمياً في مجال السيارات الكهربائية، والتي عرضت أنظمة ذكية ومنصات ألعاب مدمجة، تُظهر تداخل مستقبل التنقل الذكي والترفيه.

واستعرضت شركة «كرييت إيه آي» CreateAI رؤى مبتكرة حول الوجهة التالية للذكاء الاصطناعي التوليدي في تصميم الشخصيات الافتراضية، التي يتحكم بها الكمبيوتر لا اللاعب NPCs، مقدمة لمحة لعالم الميتافيرس.

وأكد معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، على الدور المحوري للتقنيات الرقمية المتقدمة في إعادة صياغة صناعة الترفيه والألعاب، موضحاً أن معرض «تشاينا جوي» واحد من أهم المنصات العالمية التي تعرض أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي، التي تقود التحول في هذا القطاع، والتي باتت تمثل القوة الدافعة الأساسية لنمو الصناعة وارتقائها إلى آفاق جديدة.

وأشار معاليه إلى أهمية بناء شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية الرائدة في قطاع التكنولوجيا والترفيه الرقمي، لتعزيز التبادل المعرفي وتبني أحدث الحلول الذكية، التي تثري تجربة المستخدم وتدفع عجلة الابتكار في المنطقة.

وفي إطار «بريدج»، تسعى دولة الإمارات إلى ترسيخ مكانتها مركزاً رئيسياً لهذه المنظومة الإبداعية الناشئة، حيث تجمع قمة «بريدج 2025» في العاصمة أبوظبي قياديين عالميين في مجال الإعلام وصناعة الألعاب والتكنولوجيا والترفيه الرقمي، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الإمارات والصين والمجتمع العالمي لصناعة الألعاب.

ومن خلال دعم هذه القطاعات، تهدف «بريدج» إلى تعزيز دورها منصة لبناء مسارات تُعيد رسم مستقبل المحتوى الرقمي والاتصال على المستوى العالمي.