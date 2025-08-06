سلطان بن أحمد يطلع على مشروعات «الشارقة لعلوم الفضاء»

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

اطلع سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أمس، على مستجدات مشروعات أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك وأبرز الخطط التطويرية، وذلك في مقر الأكاديمية.

وتجول سموه في مبنى الأكاديمية، مشاهداً التحديثات التي طرأت على المرافق، والتي تسعى إلى تعريف الزوار وتحديث معلوماتهم حول علوم الفضاء والفلك، وتوصيل المعرفة بأحدث الأساليب التعليمية والتقنية.

وتعرف سمو رئيس جامعة الشارقة، من خلال عرض مرئي، على مستجدات المشروعات في الأكاديمية مثل الأقمار المكعبة الصناعية ومعرض مختبر النيازك الذي يسعى لحصر وتوثيق مجموعة النيازك وقطع التأثير النيزكي، فضلاً عن محطات رصد الحطام الفضائي، والمراصد الفلكية البصرية والراديوية التي تعمل الأكاديمية على إنشائها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

واطلع سموه على مشروع تطوير أنظمة الرصد الشمسي والقمري في الأكاديمية، والذي يهدف إلى دعم مبادرات الدولة في الرؤية الشرعية للهلال، وتطوير البنية التحتية العلمية لرصد الظواهر الشمسية والقمرية، وتمكين الأكاديمية من المشاركة في الرصد العالمي للظواهر الفلكية.

ابتكار وتطوير

شاهد سمو رئيس جامعة الشارقة أبرز الإحصائيات والأرقام التي سجلتها قبة الشارقة الفلكية، وبلغ عدد الزوار فيها أكثر من 4500 زائر خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، حيث تعمل القبة على جذب زوارها من خلال تقديم 20 عرضاً أسبوعياً، وتعرف على الخطط التطويرية للقبة وجهودها في تعزيز دورها في التوعية المجتمعية من خلال ورش العمل والأفلام المتخصصة في مجال الفضاء والفلك، إضافة إلى التعاون مع المؤسسات المختلفة والمراكز الفلكية.

كما تعرف سموه على مشاركة أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك مع وكالة الإمارات للفضاء في مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، التي تعتبر الأولى من نوعها لدراسة سبعة كويكبات في حزام الكويكبات الرئيسي، وتطوير قطاع الفضاء الخاص لدولة الإمارات، بالإضافة إلى تطوير القدرات الوطنية في مجالات الأبحاث الفلكية والفضائية والابتكار والتطوير التكنولوجي المتقدم.