«الأرصاد» يتوقع استمرار الأمطار حتى الجمعة

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

شهدت المناطق الشرقية من الدولة، أمس، هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة، شملت منطقة العين وضواحيها، ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة والرياح القوية الهابطة من السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية، والتي قد تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، داعياً إلى الابتعاد عن أماكن تجمع المياه.. ويتوقع المركز استمرار هطول الأمطار المحتمل إلى الجمعة المقبل.

ووفقاً للمركز، تتأثر الدولة خلال هذا الشهر بامتداد المنخفض الموسمي الهندي، وكذلك المنخفضات الحرارية من الجنوب الغربي، والتي تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، وذلك نتيجة لوجود الجبال الشرقية وارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار.

ويؤدي ذلك إلى تكوّن السحب الركامية مصحوبة بسقوط الأمطار، والتي تمتد على بعض المناطق الداخلية.

وتفصيلاً، أدى امتداد منخفض جوي سطحي ضعيف من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، إلى أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً، وهيأ الفرصة أمس لتكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر صاحبها سقوط أمطار، على بعض المناطق الشرقية ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار وصلت سرعتها إلى 40 كم/ س، وكان البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

ويتوقع المركز الوطني أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

كما يتوقع المركز أن يكون طقس يوم غد صحواً إلى غائم جزئياً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

كما يتوقع المركز أن يكون طقس الجمعة صحواً إلى غائم جزئياً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.