«الشارقة الخيرية» تستقبل طلبات المشاركة في العرس الجماعي الـ11

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

بدأت جمعية الشارقة الخيرية استقبال طلبات المشاركة في العرس الجماعي الـ 11، المقرر تنظيمه في شهر ديسمبر المقبل، تزامناً مع احتفالات عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات، برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.

يأتي تنظيم هذا الحدث في إطار مبادرات الجمعية الرامية إلى دعم الشباب من ذوي الدخل المحدود المقبلين على الزواج، ومساعدتهم في بناء أسر مستقرة بعيداً عن الأعباء المالية والديون، واستمراراً لسلسلة الأعراس الجماعية التي نظمتها الجمعية في السنوات الماضية.

وأكد محمد راشد بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجمعية فقط، وذلك ضمن خطة التحول الرقمي التي تعتمدها.

ولفت إلى أنه يُشترط أن يكون المتقدم من مواطني الدولة، أو أبناء المواطنات، أو أصحاب المراسيم، أو مواليد الدولة ممن قدم آباؤهم خدمات جليلة للدولة، وألا يكون من المستفيدين من مساعدات صندوق الزواج.

وأشار إلى أن من بين شروط التقديم ألا يكون المتقدم قد سبق له الزواج، وألا يكون قادراً على تحمل تكاليف الزواج، مع استثناء الحالات التي يتحمل فيها المتقدم مسؤولية أسرته نتيجة وفاة أو عجز والده.

وأوضح أن اللجنة المختصة ستقوم بدراسة جميع الطلبات بعد انتهاء فترة التسجيل لاختيار المستحقين.

ودعا الشباب المقبلين على الزواج إلى الاستفادة من هذه المبادرة الاجتماعية التي تسهم في تعزيز استقرارهم الأسري، مشيراً إلى إمكانية التواصل مع الجمعية عبر الرقم المجاني 80014.