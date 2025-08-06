تحديث نظام التحكم بإنارة جسور وأنفاق المشاة في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي، خلال الفترة المقبلة، مشروعاً لتأهيل الإنارة التجميلية لجسر الشيخ زايد، أحد أبرز المعالم الحيوية في العاصمة، بالإضافة إلى تحديث نظام التحكم بإنارة جسور وأنفاق المشاة والمركبات على مستوى المدينة، ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية وتحسين المشهد الحضري.

ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية البلدية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة في مدينة أبوظبي، من خلال توظيف التقنيات الحديثة في تجميل وتطوير المرافق العامة، وإبراز الهوية العمرانية للإمارة، بما يتماشى مع توجهاتها في التحول نحو المدن الذكية والمستدامة.

وتهدف البلدية، من خلال تنفيذها لمشاريع الإنارة، إلى الارتقاء بمعايير جودة الحياة، وتعزيزاً لمكونات البنية التحتية، وإضفاء الجانب الجمالي لمنطقة أسفل جسور المركبات والأفراد، وإضفاء اللمحة الجمالية والعمرانية لمدينة أبوظبي.

وسيتضمن المشروع تركيب وحدات إنارة تجميلية متطورة أسفل الجسور وعلى أعمدتها، وتزويدها بوحدات تحكم ذكية لعرض سيناريوهات ضوئية ديناميكية، تعكس الطابع الحضاري للمدينة في مختلف المناسبات الوطنية والمجتمعية.

كما يشمل المشروع أعمال البرمجة والربط الشبكي لتلك الوحدات، بما يتيح إدارة الإنارة بكفاءة عالية ومرونة كبيرة.

ويسهم هذا التطوير في تحسين مستوى الإضاءة في الأنفاق والجسور، بما يواكب أحدث المواصفات والمعايير العالمية، ويعزز من مستويات الأمان والسلامة المرورية لمستخدمي الطرق، فضلاً عن إطالة العمر التشغيلي لشبكة الإنارة، وتقليل تكاليف التشغيل والصيانة المستقبلية، عبر توظيف حلول مبتكرة وتقنيات مستدامة تواكب التطورات العالمية في قطاع الإنارة، وتسهم في تعزيز جاذبية المدينة وإسعاد سكانها وزوارها.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي التزامها المتواصل بتطوير وتجميل مختلف المعالم والمرافق العامة ضمن نطاقها الجغرافي، عبر استخدام أحدث أجهزة وتقنيات الإنارة التجميلية، بما يرسخ مكانة أبوظبي مدينة عصرية تجمع بين الحداثة والهوية الثقافية، وتوفر بيئة معيشية مثالية تلبي تطلعات المجتمع، وتسهم في سعادة أفراده.