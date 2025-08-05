توقعات الطقس في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، غداً، صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، يصاحبها هطول أمطار. وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.

في الخليج العربي، يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 22:54، والجزر الأول عند الساعة 06:54.أما في بحر عُمان، فيكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:46، والمد الثاني عند الساعة 19:12، فيما يحدث الجزر الأول عند الساعة 14:21، والجزر الثاني عند الساعة 02:09.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 45

35 65 20 دبي 43

35

50 20 الشارقة 43

32

70 20 عجمان 42 33 80 20 أم القيوين 41 33 80 40 رأس الخيمة 44 33 65 30 الفجيرة 35 32 85 60 العـين 44 35 40 20 ليوا 46 36 30 20

الرويس 47 35 70 15 السلع 47 36 70 15 دلما 47 35 80 15 طنب الكبرى / الصغرى 34 33 80 65