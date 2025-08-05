إطلاق أول نظام ذكي بالكامل لمواقف السيارات بالذكاء الاصطناعي في دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت باركونيك وشركة سالك، عن شراكة استراتيجية مع دبي القابضة لإطلاق أول نظام ذكي بالكامل لمواقف السيارات في الشوارع والمواقف الخارجية والداخلية، باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر عدد من المجمعات البارزة في دبي. وفق الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصة إكس.

باركونيك وشركة سالك تعلنان عن شراكة استراتيجية مع دبي القابضة لإطلاق أول نظام ذكي بالكامل لمواقف السيارات في الشوارع والمواقف الخارجية والداخلية، باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر عدد من المجمعات البارزة في دبي. pic.twitter.com/C9moH2FH1r — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) August 5, 2025

— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice)