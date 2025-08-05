اختتام فعاليات مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل 2025

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (الاتحاد)

اختتمت فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان «ليوا عجمان للرطب والعسل»، الذي نظمته دائرة التنمية السياحية في الإمارة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، في قاعة الإمارات للضيافة في الفترة من 30 يوليو إلى 03 أغسطس.

وشهدت الدورة الحالية مشاركة خليجية واسعة، في مقدّمتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والأردن ومصر، بالإضافة إلى نخبة من المشاركين من الجهات الحكومية والخاصة، ما يرسّخ مكانة المهرجان منصة إقليمية رائدة.

وتخلّلت فعاليات هذا العام أنشطة متنوعة، منها العروض الفنية والترفيهية والمسابقات المجتمعية العديدة، فضلاً عن الجلسات التعليمية.

وقال محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان: «يُثبت مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل، بما حققه اليوم من نجاح لافت وبوصوله إلى عامه العاشر، أهميته كمنصة ثقافية تسهم في تخليد الموروث التراثي المحلي، وتدعم المزارعين والنحالين وأصحاب المشاريع المحلية؛ تعزيزاً لمكانة الإمارة وجهة بارزة للفعاليات التراثية».

وحققت فعاليات هذا العام إقبالاً واسعاً من مختلف إمارات الدولة، وضمّت مسابقات متنوعة في فئات عدة، تشمل إمارة عجمان، والإمارات الشمالية، والإمارات الأخرى، والحمضيات والفواكه، ومزاينة العسل، حيث تضمّنت مسابقات الرطب أشهر الأصناف، كالخلاص والبرحي واللولو والخنيزي ونخل عجمان، وشملت مسابقات العسل أصناف السمر والمتبلور والسدر وقرص الشمع وغيرها، في حين غطّت فئة الفاكهة الليمون والمانجو واللوز والتين والحمضيات.

وشارك في الدورة العاشرة من المهرجان 61 عارضاً من مختلف إمارات الدولة، من مزارعين ونحالين ورواد أعمال وأصحاب مشاريع صغيرة ومتوسّطة، إلى جانب ممثلين من عدد من الجهات الحكومية والخاصة في أجواء تسهم في رفع مستوى الوعي بالتراث العريق لعجمان.