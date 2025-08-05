برعاية حمدان بن زايد.. «أدنيك» تواصل تحضيراتها لـ«أبوظبي للصيد والفروسية» 30 أغسطس

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة أدنيك مواصلة تحضيراتها لتنظيم النسخة الثانية والعشرين من فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، والتي تُعد الأضخم والأكبر في تاريخ المعرض، وتقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس نادي صقاري الإمارات، من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2025 في مركز أدنيك بأبوظبي.

ويُعد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي تنظمه مجموعة أدنيك بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، منصة رائدة مخصّصة للاحتفاء بالتراث العريق لدولة الإمارات وعاداتها الراسخة في الصيد والفروسية، إذ يُعدُّ الحدث الأضخم على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويجسد تاريخاً يمتد لأكثر من عقدين من التراث الثقافي والتقاليد الأصيلة، وبعد النجاح الكبير لنسخة 2024 التي سجلت حضور ما يزيد على 350 ألف زائر، ومشاركة أكثر من 1700 شركة وعلامة تجارية، من المنتظر أن تشهد نسخة المعرض المقبلة نمواً قياسياً في جميع مؤشرات الأداء.

تقاليدنا العريقة

قال معالي ماجد علي المنصوري، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات: «إن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية أصبح المنصّة الأبرز في دولة الإمارات للاحتفاء بالتراث الثقافي الإماراتي والعربي والحفاظ عليه. وبفضل الدعم المستمر من قيادتنا الرشيدة، يُعزّز هذا الحدث المُهم من شأن تقاليدنا العريقة، ويضمن غرسها في نفوس الأجيال القادمة، وستؤكد نسخة عام 2025 على صدارة أبوظبي ومكانتها المميزة في ميادين الصيد والفروسية والصقارة، لتكون نقطة التقاء بين إرث الماضي وتطلّعات المستقبل».

وعبّر معاليه عن بالغ امتنانه وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ولسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ورئيس نادي صقاري الإمارات، راعي معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، لما يُقدّمانه من دعم كبير لمشاريع وجهود صون الصقارة والتراث الإماراتي، وتعزيز التعاون الثقافي بين الشعوب كافة.

وأكد أنّ هذا النهج يُجسّد الإرث الذي غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيّب الله ثراه- في نفوس أبناء الإمارات، من حُبّ لهذا التراث العريق والاعتزاز به.

نسخة استثنائية

من جانبه، قال حميد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «تواصل مجموعة أدنيك استعداداتها وتحضيراتها لإطلاق نسخة استثنائية من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، وذلك بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، وكافة الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك لإنجاح هذه الفعالية وإخراجها بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة الدولية على الصعيدين الإقليمي والدولي في هذه القطاعات الحيوية».

الفعاليات الجديدة

أضاف الظاهري أن الدورة المقبلة للمعرض ستضم العديد من الفعاليات الجديدة التي ستقام للمرة الأولى، ومن أبرزها مزادات الصقور التي ستقام على مراحل عدة قبل وأثناء المعرض، حيث سيتم عقد المزاد الأول للصقور في الفترة من 16 إلى 17 أغسطس في مركز أدنيك أبوظبي، وبيّن أن فرق العمل في المجموعة، قد قامت بعمل جولات ترويجية للمعرض خلال الأشهر الماضية عبر المشاركة في عدد كبيرة من الفعاليات الإقليمية والدولية المتخصّصة في القطاع، وذلك لاستقطاب كبريات الشركات المتخصصة في القطاع، ولتأكيد المكانة المتميزة التي وصل إليها المعرض عالمياً.

الصناعات الوطنية

أكد الظاهري الدور الكبير الذي يلعبه المعرض في دعم الصناعات الوطنية بهذه القطاعات الحيوية، بالإضافة لمساهماته في دعم قطاع الحرف اليدوية الوطنية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق جديدة لها على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما يعد المعرض منصة حيوية لعقد الشراكات وبحث فرص التعاون بين الشركات الوطنية والعالمية.

معايير الاستدامة

تستعد نسخة 2025 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025 لتكون مميزة في مؤشرات الأداء كافة، إذ تجمع نخبة من العلامات التجارية المحلية والدولية، وذلك عبر الشراكة مع نادي صقاري الإمارات.

وتشهد نسخة 2025 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية سلسلة من مزادات الصقور الاستثنائية.

منصة للتبادل الحضاري والثقافي

ستواصل مجموعة أدنيك العمل من أجل تعزيز مكانة المعرض، الذي لا يقتصر على كونه منصة تجارية دولية فحسب، بل يشكل أيضاً ملتقى ثقافياً وإنسانياً يجمع عشاق التراث، وممارسي الصيد والفروسية، وصُنّاع المعدات والمنتجات التراثية من مختلف أنحاء العالم، مع التأكيد والحرص على أن يكون المعرض منصة عالمية للتبادل الحضاري والثقافي.

معرض العين للصيد والفروسية

يُذكر أن مجموعة أدنيك قد أعلنت تنظيم النسخة الأولى من المعرض الدولي للصيد والفروسية العين 2025، التي ستقام في الفترة ما بين 26 ولغاية 30 نوفمبر 2025 في مركز أدنيك العين، والذي يُعدُّ امتداداً لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي تنظمه مجموعة أدنيك، وستقام النسخة الأولى على 12 ألف متر مربع.