نجاح استزراع الأسماك المحلية بنظام الأقفاص البحرية في جزيرة دلما

ابوظبي - سيف اليزيد - إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

حقق مشروع أسماك دلما لاستزراع الأسماك المحلية في نظام الأقفاص البحرية نجاحاً كبيراً مع بدء إنتاج مزرعة أسماك دلما للأسماك المحلية، مثل «الصافي والشعري والقابط والهامور»، وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط في مجال توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لإدارة المشروع وتشغيله.

وشهد مشروع مزرعة الأسماك في جزيرة دلما، باستخدام الأقفاص البحرية، إقبالاً كبيراً من المستهلكين مع بدء إنتاج المشروع، وتوفير منتجات متميزة من الأسماك المحلية أمام الجمهور، ومن المتوقع أن تنتج المزرعة سنوياً ما يزيد على 100 طن سنوياً من الأسماك المحلية، مثل «الهامور والشعري والقابط والصافي» في أقفاص بحرية من أجل تعزيز الاستزراع المستدام للأحياء المائية في نظام الأقفاص البحرية، من خلال استزراع أنواع الأسماك المحلية المهمة اقتصادياً والتي تتعرض للاستغلال المفرط، وفقاً لدراسات تقييم المخزون السمكي التي تقوم بها «الهيئة».

الذكاء الاصطناعي

تم تزويد المشروع بنظام متطور لمراقبة وجمع البيانات يعتمد على الذكاء الاصطناعي، والذي يُعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويهدف إلى تطبيق حلول لإدارة عمليات استزراع الأحياء المائية بكفاءة عالية.

ويتضمن النظام أجهزة استشعار بيئية لمراقبة معايير جودة المياه البحرية، بما في ذلك درجة الحرارة، ودرجة الحموضة، والملوحة، والأكسجين المذاب، والعكارة، ومستويات الأمونيا.

ويتم تعزيز ذلك أيضاً بكاميرات تحت الماء وكاميرات سطحية لمراقبة سلوك الأسماك وتقييم كفاءة التغذية، بالإضافة إلى توفير منصة ذكية لنقل وتخزين وتحليل البيانات.

الاستزراع المستدام

تحرص هيئة البيئة أبوظبي على وضع الخطط لتنفيذ مبادرات سياسة الاستزراع المستدام للأحياء المائية لإمارة أبوظبي والتي تهدف إلى وضع رؤية لتعزيز النمو في قطاع استزراع الأحياء المائية بالإمارة، وتعزيز قدرته التنافسية للحد من الضغوط على المصايد السمكية المحلية المستغلة بشكل مفرط والترويج لاستراتيجية محلية تشجع إقامة قطاع استزراع مستدام بيئياً، ومُجدٍ اقتصادياً، ومسؤول اجتماعياً، والذي يمكن أن يلبي أنماط الاستهلاك المتنامية في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

مؤشر الصيد

نجحت هيئة البيئة - أبوظبي، في تحقيق إنجازات متميزة، من خلال رفع مؤشر الصيد المستدام من 8.9% في عام 2018 ليصل إلى 97.4% في نهاية 2024، ما يضع أبوظبي في المرتبة الأولى عالمياً في هذا المؤشر، حيث اتخذت «الهيئة» إجراءات للتعافي المستدام للمخزون السمكي.

ومن أبرز تلك الإجراءات، تنظيم أنشطة الصيد، من خلال استخدام المعدات المستدامة، وتنظيم أنشطة الصيد الترفيهي، وإدارة 6 محميات بحرية بأساليب فاعلة، ضمن شبكة زايد للمحميات الطبيعية، ودعم قطاع الاستزراع المستدام للأحياء المائية في الإمارة، إضافة إلى تعزيز المخزون السمكي، من خلال استزراع المرجان، وإنزال المشدات من المرجان الاصطناعي ضمن مبادرة حدائق أبوظبي المرجانية.