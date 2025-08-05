الإمارات.. التزام راسخ بدعم صمود أهالي غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد عاطف وشعبان بلال (القاهرة)

ثمن خبراء ومحللون الجهود الإماراتية المتواصلة لدعم أهالي غزة، مما يعكس التزاماً ثابتاً وراسخاً بدعم صمود الشعب الفلسطيني، في ظل الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعانيها القطاع، موضحين أن الإمارات تنفذ مشروعات ومبادرات إغاثية متكاملة، تشمل بناء المستشفيات الميدانية ومحطات تحلية المياه، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية.

وأوضح هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن المساعدات الطبية والغذائية التي ترسلها الإمارات إلى القطاع تسهم، بشكل فعال، في إنقاذ الأرواح وتوفير مقومات البقاء، لا سيما في المناطق المدمرة، مؤكدين أن هذه الجهود تجسد مكانة الدولة المرموقة باعتبارها محوراً إقليمياً وعالمياً للعمل الإنساني والتنموي، خاصة في مناطق الأزمات.

وشدد الباحث في الشؤون الدولية والإقليمية، هاني الجمل، على أن تواصل المساعدات الإماراتية إلى غزة يعكس التزاماً إماراتياً ثابتاً وراسخاً بدعم الشعب الفلسطيني، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أهالي القطاع، مشيداً بالدعم الإماراتي المستمر لمئات الآلاف من الأسر الفلسطينية التي تواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وقال الجمل، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن دور الإمارات الإنساني في غزة لا يقتصر على الدعم المادي أو الغذائي، بل يمتد إلى مشاريع إغاثية متكاملة، تشمل بناء المستشفيات الميدانية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، ومد جسر جوي وبري مستمر لإيصال المساعدات، مما يعكس رؤية إنسانية شاملة، تنطلق من بُعد أخلاقي وسياسي في آن واحد.

وأضاف أن التحرك الإماراتي الداعم لأهالي غزة يعزز الحضور العربي في مشهد الإغاثة الدولية، ويؤكد أن هناك دولاً عربية تتحمل مسؤولياتها التاريخية والإنسانية تجاه فلسطين، لافتاً إلى أن استمرار هذه الجهود يُسهم في تخفيف المعاناة اليومية، ويدعم صمود المدنيين في وجه التحديات الراهنة.

من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة فلسطين، الدكتور تيسير أبو جمعة، إن المساعدات الإنسانية التي قدمتها دولة الإمارات لغزة، على مدار الفترات الماضية، مثلت دعماً حقيقياً للفلسطينيين، في ظل ما يعيشه القطاع من كارثة إنسانية غير مسبوقة، بفعل التصعيد المستمر وتداعياته المدمرة على السكان المدنيين.

وأضاف أبو جمعة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الدعم الإماراتي الدائم يأتي في لحظات فارقة يعيش فيها سكان غزة أوضاعاً مأساوية، حيث تنهار المنظومة الصحية، وتنعدم مقومات الحياة الأساسية، وسط نزوح جماعي ودمار واسع للبنية التحتية.

وأشار إلى أن استمرار المساعدات الإماراتية، سواء عبر القوافل الإغاثية أو من خلال المستشفى الميداني، يعكس التزاماً إنسانياً وأخلاقياً لا يتراجع، حتى في أصعب الظروف، مؤكداً أن الدعم الإماراتي لغزة غير مشروط، ويأتي انطلاقاً من واجب إنساني، يعكس عمق التضامن مع الشعب الفلسطيني، ويؤكد الحرص على تخفيف المعاناة اليومية التي تفاقمت بفعل العدوان الإسرائيلي.

وذكر أبو جمعة أن المساعدات الطبية والغذائية التي ترسلها الإمارات تسهم، بشكل مباشر، في إنقاذ الأرواح وتوفير مقومات البقاء لأهالي غزة، لا سيما في المناطق المدمرة التي انقطعت عنها سبل الإمدادات، موضحاً أن الدعم الإماراتي يعكس موقفاً إنسانياً يحمل رسالة تضامن قوية تعزز صمود أهالي القطاع.

بدورها، أوضحت الباحثة السياسية، نورهان شرارة، أن المساعدات الإماراتية إلى قطاع غزة تجسد مكانة الدولة المرموقة باعتبارها محوراً إقليمياً وعالمياً للعمل الإنساني والتنموي، خاصة في مناطق الأزمات.

وأشارت شرارة، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن الإمارات من أبرز الفاعلين الدوليين في دعم الاستقرار ومساعدة المجتمعات المتضررة من خلال مبادراتها الإنسانية المتواصلة، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، مما يعزز حضورها الفاعل بوصفها قوة ناعمة مؤثرة تجمع بين الدبلوماسية الفاعلة والعمل الإنساني الشامل.