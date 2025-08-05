شرطة أبوظبي تُكرم أبناء مُنتسبيها المتفوقين دراسياً

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

كرّمت مديرية شرطة منطقة العين بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي عدداً من أبناء منتسبيها المتفوقين دراسياً للعام الدراسي 2024-2025، بحضور عدد من الضباط وأولياء أمور الطلبة، في إطار عام المجتمع 2025 وضمن مبادرات السعادة والإيجابية في بيئة العمل، بهدف دعم الطلبة المتميزين وذويهم وتحفيزهم على مواصلة مسيرة التفوق العلمي.

وأكد اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، أن المبادرة تعكس اهتمام شرطة أبوظبي بتحفيز الأبناء على التفوق في المجال الدراسي، وتحقيق أعلى الدرجات، وتعزيز روح المنافسة الإيجابية بينهم، مشيراً إلى أن دعم الجانب الأسري والتعليمي للمنتسبين يُعد جزءاً من منظومة الرعاية الشاملة التي تنتهجها القيادة.

وأشار العميد سعيد حميد الظاهري، مدير مديرية شرطة منطقة العين بالإنابة، إلى أن شرطة أبوظبي تفتخر بأبناء منتسبيها الذين أثبتوا قدرتهم على تحقيق التميز، كما توجه بالشكر لأولياء الأمور على دعمهم ومتابعتهم المستمرة لأبنائهم، بما يرسخ مفاهيم النجاح والالتزام لدى الأجيال القادمة.

وهنّأ الظاهري الطلبة المتفوقين وأولياء أمورهم، متمنياً لهم دوام النجاح، وداعياً إياهم إلى مواصلة مسيرتهم التعليمية بروح العزيمة والإصرار، ليكونوا قدوة مشرفة تسهم في بناء مستقبل مشرق يعزز ريادة الوطن ورفعته.