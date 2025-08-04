رئيس الدولة يمنح السفيرة الأميركية وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى

ابوظبي - سيف اليزيد - منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سعادة مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى، تقديراً للجهود التي بذلتها خلال فترة عملها في الدولة، وما أسهمت به في تطوير وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.

وقلد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، السفيرة الوسام، خلال استقباله لها اليوم في أبوظبي.

وأعرب سموه عن أمنياته للسفيرة بالتوفيق والنجاح، مثنيا على دورها البارز في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية.

من جانبها، أعربت سعادة مارتينا سترونغ عن بالغ تقديرها وشكرها لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله على هذا التكريم، مؤكدة عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.