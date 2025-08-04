جبل الحبن بالفجيرة يسجل أدنى درجة حرارة في الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت بدولة الإمارات العربية المتحدة، صباح اليوم الاثنين، وهي 21.4 درجة مئوية في الحبن بالفجيرة.

وأشار المركز الوطني للأرصاد، في منشور على منصة «إكس»، إلى أن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة صباح هذا اليوم 21.4 درجة مئوية في جبل الحبن - "الفجيرة"، الساعة 03:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.