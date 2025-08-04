شرطة أبوظبي توعي باستثمار أوقات فراغ الأبناء

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت إدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، فعالية توعوية مجتمعية تحت شعار «توعية أطفالنا مسؤولية وطنية ومجتمعية»، بالتعاون مع إدارة الشرطة المجتمعية، وإدارة الإعلام الأمني، ومجلس أبوظبي للشباب، وعدد من الشركاء الخارجيين، من بينهم بلدية أبوظبي، وأكاديمية إسطبلات بوذيب، ونادي بني ياس الرياضي الثقافي.

وأقيمت الفعالية في مجلس بني ياس، بهدف تعزيز وتقديم النصح والإرشاد لأولياء الأمور حول أهمية استثمار أوقات فراغ الأبناء خلال الإجازة الصيفية، وتوعية المجتمع بضرورة توجيه الأطفال نحو أنشطة مفيدة وآمنة، تسهم في بناء شخصياتهم، وتحميهم من السلوكيات السلبية.

وأكد العقيد ركن طيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من حرص شرطة أبوظبي على دعم منظومة الأمن المجتمعي، من خلال التفاعل المباشر مع أفراد المجتمع، وتعزيز دور الأسرة في حماية الأبناء، وتوجيههم نحو الطريق الصحيح، مشدداً على أن وقت الفراغ لدى الأبناء قد يتحول إلى تحدٍ إذا لم يُستثمر بالشكل السليم. وأشار إلى أن تضافر جهود الجهات المشاركة يعكس الشراكة الفاعلة بين مختلف مؤسسات المجتمع في تحقيق الأهداف التوعوية، والتربوية، والوطنية.

أنشطة

كما تضمنت المبادرة، مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية والمشاركات التوعوية، التي عكست روح التعاون بين الجهات الأمنية والمجتمعية، بما يعزز مفاهيم الأمن الأسري والمجتمعي.