طابع تذكاري موحّد بمناسبة يوم البريد العربي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أصدر بريد الإمارات، بالتنسيق مع نظرائه من هيئات البريد العربية، أمس، طابعاً بريدياً تذكارياً موحّداً احتفاءً بيوم البريد العربي الذي يوافق الثالث من أغسطس من كل عام، وتأكيداً على الدور الحيوي للقطاع البريدي في خدمة المجتمعات، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويأتي هذا الإصدار في إطار التزام بريد الإمارات بدعم العمل العربي المشترك، وتعزيز التكامل في القطاع البريدي على مستوى المنطقة.

ويجسِّد الطابع التذكاري الموحّد لعام 2025 مسيرة تطوّر البريد العربي من أدواته اليدوية التقليدية إلى توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يعرض التصميم تداخلاً بصرياً بين ذراع بشرية ترمز إلى البدايات اليدوية للبريد، وذراع روبوتية تعبّر عن التحوّل الرقمي الذي يشهده القطاع.

كما تتضمن عناصر التصميم أظرفاً بريدية تمثّل خدمات الرسائل، وإشارات إلكترونية وخلفية زرقاء ترمز إلى الذكاء والابتكار.

ويؤكد هذا الإصدار المشترك أهمية مواكبة القطاع البريدي العربي للتحوّلات التكنولوجية المتسارعة، بما يعزّز دوره محركاً رئيساً للتنمية الشاملة وجسراً فاعلاً للتواصل والانفتاح الاقتصادي. كما تبرز المناسبة قيمة التنسيق والتكامل العربي في مجالات التقنية والخدمات البريدية، واستكشاف آفاق التعاون لبناء مستقبل متكامل ومستدام للبريد في المنطقة.

وسيتوفر الطابع قريباً في مختلف فروع بريد الإمارات، وعلى الموقع الإلكتروني.