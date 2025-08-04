فعاليات توعوية وترفيهية لطلبة الأنشطة الصيفية في دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

نظمت الإدارة العامة للمرور، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مُمثلة بمركز حماية الدولي في شرطة دبي، فعاليات توعوية وأنشطة ترفيهية لطلبة الأنشطة الصيفية، وذلك في حديقة الخور بدبي.

وأوضح الرائد حميد حسن الطاهري، مُنسق الفعاليات من الإدارة العامة للمرور، أن الفعاليات تأتي انسجاماً مع رؤية شرطة دبي في تعزيز الوعي لدى الطلبة بأساليب مُبتكرة تجمع بين التعليم والترفيه، بما يساهم في بناء جيل واعٍ، مشيراً إلى أن الفعاليات التوعوية تضمنت تعريف الطلبة بقواعد المرور والسير التي يجب عليهم معرفتها، بهدف ترسيخ مفاهيم السلامة المرورية لديهم من سن مُبكرة.