اخبار الخليج / اخبار الإمارات

سيف بن زايد يهنئ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان على تعيينه رئيساً للجهاز الوطني لمكافحة المخدرات

0 نشر
0 تبليغ

سيف بن زايد يهنئ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان على تعيينه رئيساً للجهاز الوطني لمكافحة المخدرات

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، على الثقة الغالية التي أولتها له القيادة الرشيدة بمناسبة تعيينه رئيساً للجهاز الوطني لمكافحة المخدرات.

وقال سموه عبر منصة إكس:"أبارك للشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان الثقة الغالية التي أولتها له القيادة الرشيدة بتعيينه رئيساً للجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، سائلين المولى عزّ وجل أن يوفقه في أداء هذه المهمة الوطنية النبيلة".

— سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed)
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا