1270 نقطة شحن عامة للمركبات الكهربائية في دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي عن توفر شبكة تضم أكثر من 1.270 نقطة لشحن المركبات الكهربائية في مختلف أنحاء إمارة دبي، بما في ذلك نقاط الشحن التي توفرها الهيئة بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص.

وأكد معاليه أن الهيئة تواصل جهودها لتعزيز التنقل الأخضر ودعم خطط دبي للتحول إلى وسائل النقل الصديقة للبيئة، انسجاماً مع الجهود الوطنية لرفع نسبة المركبات الكهربائية والهجينة إلى 50% من إجمالي المركبات على طرقات الدولة بحلول عام 2050.

وقال معالي سعيد الطاير إنه انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة بأن تكون دبي نموذجاً عالمياً رائداً للتنمية الحضرية الذكية عبر تعزيز التنقل الأخضر، أطلقنا مبادرة "الشاحن الأخضر" عام 2014، كأول بنية تحتية عامة لشحن المركبات الكهربائية في المنطقة، ونواصل هذا النهج الرائد من خلال توفير خدمات رقمية مبتكرة لشحن المركبات الكهربائية، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البنية التحتية للتنقل الأخضر بدبي من خلال إطلاق منظومة شاملة لمنح التراخيص لتطوير وتشغيل البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في جميع أنحاء الإمارة، لا سيما مع زيادة أعداد المركبات الكهربائية التي وصلت إلى أكثر من 40.600 مركبة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بما يُسهم في تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي.

ويتناول الإطار التنظيمي للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية والتراخيص الممنوحة لمشغلي نقاط الشحن المستقلين في إمارة دبي، والذي وضعته هيئة كهرباء ومياه دبي المتطلبات الحالية والمستقبلية، ما يضمن بقاء إمارة دبي في طليعة ابتكارات التنقل الأخضر. وتشهد دبي مزيجاً من التطوير المباشر للبنية التحتية للشواحن العامة من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية من قبل مشغلي نقاط الشحن المستقلين المرخصين من الهيئة لهذا الغرض.

وتشمل محطات "الشاحن الأخضر" التي توفرها الهيئة أنواعاً متعددة منها محطات الشحن فائق السرعة، والشحن السريع، وشاحن الأماكن العامة والشواحن الجداريّة، لتلبية مختلف احتياجات المستخدمين.ولتوسيع نطاق البنية التحتية، وقّعت الهيئة اتفاقية مع شركة "باركن" لتركيب محطات شحن في عدد من المواقع الحيوية التي تديرها الشركة لتعزيز تجربة المستخدمين.

وتتيح الهيئة لجميع المتعاملين، سواء كانوا مسجلين في مبادرة "الشاحن الأخضر" أو غير مسجلين، الاستفادة من الخدمة من خلال "خاصية الزائر" ويمكن للمتعاملين تحديد مواقع المحطات من خلال التطبيق الذكي للهيئة أوموقعها الإلكتروني، أو من خلال 14 منصة رقمية أخرى.