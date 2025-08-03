الامارات | رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء «الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 03 أغسطس 2025

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء «الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات»، وتعيين الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيساً للجهاز.

وتشمل أهم اختصاصات الجهاز: