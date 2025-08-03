الامارات | «طرق دبي» تحدد رسوم إصدار رخصة قيادة جديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، رسوم خدمة إصدار رخصة قيادة جديدة للمتقدمين لها بمراكز التعليم المختلفة.

ووفقاً لما حددته الهيئة تتمثل الرسوم في 100 درهم رسوم إصدار تصريح تعلُّم للأصناف التالية: دراجة نارية - مركبة خفيفة - مركبة خفيفة أوتوماتيكية.

كما حددت 200 درهم رسوم إصدار تصريح تعلُّم للأصناف التالية: حافلة خفيفة - حافلة ثقيلة - جهاز ميكانيكي خفيف - جهاز ميكانيكي ثقيل- مركبة ثقيلة.

كما تشمل الرسوم 200 درهم رسم فتح ملف مروري، و50 درهماً رسم دليل القيادة الآمنة، ورسم فحص النظر إلكترونياً لدى مراكز فحص النظر: 140 درهماً كحد أدنى و180 درهماً كحد أقصى. هذا بالإضافة إلى 20 درهماً رسم الابتكار والمعرفة.

أما فيما يتعلق بإصدار رخصة القيادة، ذكرت الهيئة أنه يتسنى على المتقدم سداد 100 درهم رسم إصدار رخصة القيادة لمن هم دون 21 عاماً، و300 درهم رسم إصدار رخصة القيادة للمتعامل الذي يبلغ من العمر 21 عاماً وما فوق، و20 درهماً رسم الابتكار والمعرفة.

أما في حال تعديل فئة تصريح تعلّم القيادة من غيار عادي إلى أوتوماتيك أو العكس، يتم سداد 200 درهم بالإضافة إلى 20 درهماً رسم ابتكار ومعرفة.

وأشارت الهيئة إلى أنه في حال إضافة صنف إلى رخصة القيادة يتوجب سداد 200 درهم رسم الرخصة الجديدة، و20 درهماً رسم الابتكار والمعرفة، مع سداد رسم فحص النظر إلكترونياً لدى مراكز فحص النظر: 140 درهماً كحد أدنى و180 درهماً كحد أقصى.

ولفتت إلى أنه في حال عدم إصدار رخصة القيادة بعد اجتياز فحص الطريق لمدة تزيد عن عام، يتم سداد 200 درهم رسم فتح ملف تعلّم، و100 درهم رسم إصدار استمارة تعلّم، و50 درهماً دليل القيادة الآمنة، و300 درهم رسم إصدار رخصة القيادة، و200 درهم رسم فحص هيئة الطرق والمواصلات، و20 درهماً رسم الابتكار والمعرفة.

أما في حال فحص القيادة في حال سحب رخصة القيادة أو إلغائها، يلتزم المتقدم بسداد 200 درهم رسم فحص هيئة الطرق والمواصلات، و200 درهم رسم فتح ملف تعلّم، و100 درهم رسم إصدار استمارة تعلّم، و3,000 درهم رسم إعادة تأهيل عند سحب الرخصة أو إلغائها، ورسم فحص النظر إلكترونياً لدى مراكز فحص النظر: 140 درهماً كحد أدنى و180 درهماً كحد أقصى، و20 درهماً رسم الابتكار والمعرفة.