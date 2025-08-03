الامارات | 7 أنواع من التقييمات الداخلية في المدارس الخاصة بالعام الأكاديمي الجديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألزمت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي المدارس الخاصة، ومدارس الشراكات التعليمية، بتطبيق أنماط متنوعة من التقييمات الداخلية، حسب الضرورة، أو بما يتناسب مع المنهاج والعمر والغرض والاحتياجات، وحددت سبعة أنواع من التقييمات يجب أن تقوم بها المدارس، وذلك بناء على سياسة التقييمات الجديدة التي ستلتزم بها جميع المدارس من اليوم الأول للعام الأكاديمي المقبل 2025-2026.

وتشمل التقييمات الداخلية: التقييم المعرفي، ويُستخدم لتقييم قدرة الطالب على التفكير والاستدلال بشكل عام (مثل التعلم، والحفظ، والتقييم). والتقييم التشخيصي، ويُستخدم لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلبة، إضافة إلى معرفتهم ومهاراتهم.

وتقييم تحديد المستوى، ويُستخدم لتوجيه الطلبة إلى المساقات أو البرامج الأكاديمية المناسبة، ويُجرى التقييم قبل بدء المساق أو البرنامج لمطابقة الطلبة مع التجارب التعليمية المناسبة.

وتقييم التقصي، ويُستخدم لتحديد ما إذا كان الطلبة بحاجة إلى مساعدة متخصصة، أو تدخلات، أو خدمات، أو ما إذا كانوا مستعدين لبدء دورة أو برنامج أكاديمي. ويأخذ تقييم التقصي أشكالاً متنوعة، مثل التنموية، والبدنية، والمعرفية، أو الأكاديمية.

وتضمنت بقية التقييمات، التقييم القبلي، ويُستخدم لإنشاء خط أساس يقيس المعلمون بناءً عليه تقدم التعلم خلال مدة المساق الدراسي أو البرنامج، ويُجرى التقييم قبل أن يبدأ الطلبة وحدة دراسية أو مساقاً دراسياً أو برنامجاً أكاديمياً، والتقييم التكويني، ويُستخدم كتقييمات دورية لتزويد المعلمين بملاحظات فورية حول تعلم الطلبة، ما يمكن من تعديل الأساليب التعليمية والموارد والدعم الأكاديمي، إضافة إلى التقييم النهائي، ويُستخدم لتقييم تعلم الطلبة عند نهاية وحدة، أو مساق دراسي، أو فصل دراسي، أو برنامج أو عام دراسي.

وشددت الدائرة على ضرورة أن تضمن المدرسة إجراء تقييمات دورية ومستمرة لجميع الطلبة، وإطلاع الطلبة وأولياء أمورهم على نتائج التعلم والمعايير المستخدمة في تقييم أعمال الطلبة، وتهيئة فرص للتقييم الذاتي وتقييم الزملاء، ما يمكن الطلبة من التفكير النقدي وما فوق المعرفي حول أعمالهم بناءً على معايير النجاح والخطوات التالية للتعلم، والتأكد من أن التخطيط التعليمي يشمل مجموعة متنوعة من وسائل تقييم تقدم الطلبة، مثل الملاحظة والاستفسار ومناقشات الفصل والاختبارات الرقمية وأنشطة حل المشكلات وغيرها من أنشطة التعلم التفاعلي، وتوفير التسهيلات والتعديلات اللازمة للطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية لتمكين المشاركة العادلة لجميع الطلبة، إضافة إلى التعاون مع الطلبة لمساعدتهم في وضع أهداف تعليمية تشكل لهم تحدياً، ومتابعة تقدمهم بشكل مستمر، والسعي للتحسين المستمر.

التقييمات النهائية

أكدت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي أنه يجب أن تتضمن سياسة التقييم المدرسية متطلبات محددة حول التقييمات النهائية، مع توجيهات للمعلمين حول تقييم تقدم الطلبة من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، بما في ذلك أسئلة اختيار من متعدد، والأسئلة الإنشائية، ومهام الأداء وتقييم المشاريع بحسب معايير مناهج المدرسة، وأن تكون التقييمات ملاءمة بما يتناسب مع احتياجات الطلبة ذوي القدرات المختلفة، بما في ذلك توفير التسهيلات والتعديلات المناسب للطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية المتوافقة مع احتياجاتهم الفردية، وتحليل واستخدام نتائج التقييمات لتعزيز عمليات التدريس والتعلم، وأمثلة على مصفوفات التقييم ومعايير التقييم المستخدمة، وبروتوكولات التحقق من نتائج التقييم.