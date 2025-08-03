الامارات | سؤال وجواب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - . تساءلت خريجات يرغبن في العمل بالمجال التعليمي عن الفئة المعنية بالتقديم على رخصة المهن التعليمية، ومدة صلاحية الرخصة.

أفادت وزارة التربية والتعليم بوجود ثلاث فئات معنية بالتقديم على رخصة المهن التعليمية، حيث توجد ثلاثة أنواع للرخص المهنية، من ضمنها رخصة المعلم لجميع المعلمين، ورخصة القيادات المدرسية للمديرين ونوابهم، إضافة إلى رخصة المهن المدرسية (أمين مكتبة، مركز مصادر تعلم، أمين مختبرات، مساعد معلم، أخصائي احتياجات خاصة، مرشد أكاديمي مهني، أخصائي توجيه وإرشاد).

وتبلغ مدة صلاحية الرخصة المعتمدة أربع سنوات، فيما تبلغ مدة صلاحية الرخصة الانتقالية سنتين، مشيرة إلى أن الحصول على موعد للاختبار يتم عن طريق المواقع الخاصة بالتراخيص المهنية واختيار أيقونة الحجوزات.